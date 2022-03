Trumfová esa mezi mantinely. 10 aktuálně nejlepších středních útočníků v NHL

Kdo je momentálně nejlepším centrem v NHL? Na tuto otázku by se dalo odpovědět na základě mnoha statistik, kritérií a faktorů, a pokaždé bychom se možná dobrali k jiné odpovědi. Kdybychom se ale zeptali na NĚKOLIK aktuálně nejlepších středních útočníků v elitní zámořské lize, možná bychom se mohli dopracovat k uspokojivému výsledku. My jsme se o to pokusili a náš výběr – čítající deset borců - najdete v následujících kapitolách.

10. Mika Zibanejad (New York Rangers) Věk: 28 let

Bilance v sezoně 2021/22: 55 zápasů – 56 bodů (21+35) Rozjížděl se pomaleji, než bylo v minulých sezonách obvyklé, ale postupně přidával plyn a dostal se na svou obvyklou, tedy mimořádně vysokou, výkonnost. Osmadvacetiletý Švéd Mika Zibanejad zažívá další vynikající ročník. I díky jeho formě míří newyorští Rangers do play-off. Zatím si drží úctyhodný průměr více než jednoho bodu na zápas a nevypadá to, že by hodlal polevit. V Madison Square Garden dobře věděli co dělají, když si loni v říjnu tohoto borce smluvně pojistili až do roku 2030. Foto: Profimedia.cz

9. Jevgenij Kuzněcov (Washington Capitals) Věk: 29 let

Bilance v sezoně 2021/22: 54 zápasů – 52 bodů (16+36) Téměř čtyři roky musely uplynout od chvíle, co si Washington vybral v prvním kole draftu ruského útočníka Jevgenije Kuzněcova, než talentovaný hráč oblékl dres Capitals. Stalo se to až v průběhu sezony 2013/14, kdy se do Ameriky přesunul z Traktoru Čeljabinsk. Urostlý forvard tehdy odehrál v NHL 17 zápasů, nasbíral devět bodů za tři góly a šest asistencí a experti o něm hovořili v superlativech. 20 nejužitečnějších hokejistů z juniorských šampionátů. Víte, jak si dnes vedou? Kuzněcov je šikovný hokejista, který skvěle ovládá puk, výborně bruslí a je mimořádně kreativní. Jenže v sezoně 2014/15 se ukázalo, že potřebuje nějaký čas, aby vyzrál. Podle mnohých měl být kandidátem na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, ale tyto předpoklady se zdaleka nenaplnily. Ovšem od sezony 2015/16 už na ledě řádí úplně jiný Kuzněcov než na startu jeho kariéry v NHL. Devětadvacetiletý borec skvěle sekunduje největší hvězdě týmu, krajanovi Alexandrovi Ovečkinovi a měl lví podíl na zisku Stanley Cupu v roce 2018. V minulém ročníku šel výkonnostně trochu dolů, ale ten současný ho opět zastihl ve výborné formě. Foto: Profimedia.cz

8. Sebastian Aho (Carolina Hurricanes) Věk: 24 let

Bilance v sezoně 2021/22: 52 zápasů – 57 bodů (24+33) Útočník Sebastian Aho je typem nesmírně mazaného hráče, který dokáže vykouzlit téměř z ničeho obrovskou šanci – buď ji vyčaruje pro sebe, nebo pro některého spoluhráče. V současném ročníku odehrál za Carolinu 52 zápasů, ve kterých se blýskl 57 body. Pokud bude pokračovat v nasazeném tempu, překoná svůj osobní rekord z ročníku 2018/19, kdy posbíral 83 bodů (30+53). Pracháči! Toto jsou nejlépe placení hokejisté z každého týmu v NHL v sezoně 2021/22 Kromě ofenzivních kvalit umí i dobře bránit a podává neuvěřitelně konzistentní výkony. Je to rozený vůdce, který umí diktovat tempo hry. Manažeři Hurricanes dobře vědí, jaký poklad v něm mají, a tak není divu, že už přemýšlejí, jak ho v klubu udržet co nejdéle. Současný pětiletý kontrakt, který mu zajišťuje průměrnou roční gáži ve výši téměř osmi a půl milionu dolarů, mu vyprší po sezoně 2023/24. Foto: Profimedia.cz

7. Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) Věk: 34 let

Bilance v sezoně 2021/22: 45 zápasů – 54 bodů (18+36) Co dělá ze Sidneyho Crosbyho jednoho z nejlepších útočníků v NHL? Maličkosti. Ve všem je o krůček před svými soupeři – nejen v bruslení, ale především v myšlení. Stejně jako kdysi Wayne Gretzky dokáže vymyslet úžasné věci, které často jeho spoluhráči ani nestíhají pochopit. Že má výjimečný talent, to se vědělo už velmi záhy. Ještě než byl draftován, skloňovala se v souvislosti s jeho jménem jména hokejových legend – Lemieuxe, Gretzkyho či Yzermana. Crosbyho výkony však nakonec předčily všechna očekávání. Dokazuje, že je neobyčejným hokejistou, který v sobě snoubí vynikajícího bruslaře, vytříbeného technika, tvůrce hry, excelentního nahrávače, výborného a pohotového střelce s neomylným čichem na góly, který navíc umí číst skvěle hru a má nadprůměrnou úspěšnost na buly. Když se naštvou hodní kluci aneb 10 nejpřekvapivějších rvaček v historii NHL Ve čtyřiatřiceti letech má vitríny nacpané cennými trofejemi a na většinu individuálních ocenění se nejspíš práší někde ve sklepě, protože je nemá kam dávat. Dvakrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, dvakrát se radoval z Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu, dvakrát si odnesl Maurice Richard Trophy a třikrát vyhrál Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

6. Aleksander Barkov (Florida Panthers) Věk: 26 let

Bilance v sezoně 2021/22: 42 zápasů – 52 bodů (25+27) Nenechte se zmást jménem. Aleksander Barkov je sice synem bývalého sovětského hokejisty stejného jména, narodil se však v Tampere a kromě ruského má i finské občanství. Barkov je mimořádným talentem, jehož největší devizou je tvořivost, ale také urostlá postava. Měří 191 centimetrů a od puku ho jen tak neodstaví ani zkušení obránci. V základní části aktuální sezony NHL odehrál 42 zápasů, ve kterých nasbíral 52 bodů za 25 branek a 27 asistencí. Střelci v pubertě. 10 hokejistů, kteří dali první gól v NHL v nejnižším věku Dvojce draftu z roku 2013 je nyní 26 let a je v nejlepším hokejovém věku. Se dvěma kvalitními křídly po boku je nezastavitelným hráčem. V minulém ročníku vyhrál J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka v lize a letos by si stejnou cenu mohl odnést znovu. A podle odborníků je celkem reálné, že by na konci sezony mohl zvednout nad hlavu Stanley Cup, protože Panthers mají aktuálně tým, který to může – i zásluhou Barkova – dokázat. Foto: Profimedia.cz

5. Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) Věk: 26 let

Bilance v sezoně 2021/22: 41 zápasů – 54 bodů (17+37) Kanadský útočník Nathan MacKinnon se stal v roce 2013 jedničkou draftu a hned ve své premiérové sezoně v NHL dokázal, proč si ho Colorado vybralo jako prvního v pořadí. Odehrál všech 82 zápasů, zaznamenal 63 bodů a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Experti očekávali, že jeho výkonnostní růst bude pokračovat, ale Colorado pak zažívalo bídné časy a MacKinnona nebylo tolik vidět. V ročníku 2017/18 se však Avalanche konečně zmátořili a kanadský forvard na tom měl lví podíl. V 74 zápasech posbíral 97 bodů za 39 branek a 58 asistencí a rázem se z něho stala jedna z nejzářivějších hvězd ligy. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 V dalším ročníku se dostal na 99 bodů a nebýt toho, že předchozí dvě sezony byly kvůli covidu zkráceny, dostal by se jistě přes stovku. V aktuálním ročníku se mu to zřejmě opět nepovede, protože kvůli zdravotním problémům byl několik týdnů mimo hru. Foto: Profimedia.cz

4. Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) Věk: 24 let

Bilance v sezoně 2021/22: 52 zápasů – 70 bodů (39+31) Jedničkou draftu NHL v roce 2016 se stal Američan Auston Matthews. Mnohé překvapilo, když v létě roku 2015 oznámil, že odchází do Evropy a bude hrát ve švýcarské lize. Sezonu před draftem strávil v klubu ZSC Lions a ve 36 zápasech nasbíral 46 bodů (24+22). Hokejoví fanoušci ho pak mohli vidět i na mistrovství světa dospělých v Rusku v roce 2016, kde navzdory nízkému věku patřil k nejlepším hráčům Spojených států a v deseti zápasech nasbíral devět bodů za šest gólů a tři asistence. Jen o pár měsíců dříve pomohl celku USA k bronzu na šampionátu juniorů. Symboly doby. 3 hráči, kteří nejvíc charakterizují současnou NHL V září roku 2016 si zahrál v týmu Severní Ameriky na Světovém poháru a v říjnu vlétl jako uragán do premiérové sezony v NHL. Hned v prvním utkání nasázel Ottawě čtyři branky a zapsal se nesmazatelně do dějin soutěže. Na konci prvního ročníku v elitní soutěži získal oprávněně Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. Od té doby, co je součástí týmu, Maple Leafs v play-off nechyběli ani jednou. Talentovaný mladík pravidelně bojuje o čelo tabulky střelců i produktivity. Jestliže ho experti přirovnávají ke Gretzkymu či Lemieuxovi, dobře vědí, o čem mluví. Foto: Profimedia.cz

3. Nazem Kadri (Colorado Avalanche) Věk: 31 let

Bilance v sezoně 2021/22: 53 zápasů – 70 bodů (22+48) Jednatřicetiletý kanadský útočník Nazem Kadri je vynikajícím hokejistou. V roce 2009 byl vybrán v draftu už jako sedmý hráč v celkovém pořadí Torontem, kde působil až do konce sezony 2018/19. Nyní je už třetím rokem v kádru Colorada, kam byl vytrejdován. Během dvanácti sezon v NHL stihl odehrát 721 utkání, ve kterých posbíral 495 bodů (213+282). Také byl však disciplinární komisí šestkrát suspendován za zákeřné či brutální zákroky, často na hlavu soupeře. Kromě toho má Kadri pověst „hérečky“, která se moc ráda kácí k ledu a simuluje fauly soupeřů. VIDEO: Záludní bastardi aneb 17 nejzákeřnějších hokejistů, kteří působí v NHL V aktuálním ročníku dokonale využil prostoru, který vznikl poté, co Nathan MacKinnon musel vynechat část sezony kvůli zranění, a zažívá nejlepší období kariéry. Už nyní překonal osobní rekord v počtu bodů v základní části NHL a na konci sezony by se mohl dostat přes stovku. Výkonnostní exploze přišla v jeho případě v ten nejlepší čas, protože mu běží poslední rok smlouvy a bude tak mít velice výhodnou vyjednávací pozici. Foto: Profimedia.cz

2. Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) Věk: 26 let

Bilance v sezoně 2021/22: 56 zápasů – 79 bodů (38+31) Leon Draisaitl je společně s Tim Stützlem nejvýše draftovaným německým hokejistou v historii NHL. V roce 2014 si ho vybral jako třetího v celkovém pořadí Edmonton. Syn bývalého trenéra extraligových Pardubic a někdejšího skvělého hokejisty Petera Draisaitla je komplexním hráčem, který si poprvé zahrál v NHL už v sezoně 2014/15, kdy naskočil do 37 zápasů a zaznamenal devět bodů (2+7). V dalším ročníku pak ukázal, že je opravdu výjimečným talentem. Draisaitl a spol. Toto je 13 nejlepších hokejistů v NHL narozených v roce 1995 Draisaitl má vynikající útočné instinkty, je výborným bruslařem, je silný na puku a kreativní. Kromě toho umí číst hru a předvídá, co se na ledě stane, takže dokáže být ve správný okamžik na správném místě. V aktuální sezoně zatím posbíral do statistik 79 bodů za 38 gólů a 41 nahrávek. Zvládl to v 56 zápasech. V létě roku 2017 podepsal v kanadském klubu osmiletý kontrakt, který mu zajišťuje až do roku 2025 průměrnou roční mzdu ve výši osmi a půl milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz