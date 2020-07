Trpišovský má z čeho vybírat. Toto je 7 stoperů, kteří by ve Slavii měli začít přípravu

Slavii stále patří Jakub Jugas, očekává se ale, že odejde na hostování jinam. I tak by ale v Edenu mělo na začátku přípravy být sedm stoperů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Pevné místo v sestavě nemá, na hřišti ale stále dostává hodně prostoru. Třicetiletý Michal Frydrych, jenž dostal šanci i v Lize mistrů, v letošním ligovém ročníku naskočil do 23 zápasů a vstřelil i jeden gól. Jeho role by se nijak zásadně měnit neměla.

Ze slávistických stoperů toho letos odehrál nejvíc. Třiatřicetiletý Ondřej Kúdela nastoupil do třiceti ligových zápasů, dal v nich dva góly a velmi dobře se uvedl také v Lize mistrů. Uhájí svou pozici i v novém ročníku?

Čtyřiadvacetiletý Ladislav Takács přišel do Slavie v průběhu podzimu na hostování z Mladé Boleslavi. V Edenu obstál a Pražané jej v zimě získali natrvalo. Takács, který může nastupovat i ve středu zálohy, v novém prostředí rychle zapadl a v sešívaném dresu odehrál 13 ligových startů. Úplně jisté místo v sestavě ale nemá.

Mohamed Tijani

Stopera z Pobřeží slonoviny v zimě vábila Sparta, ta jej ale kvůli hráčově zdravotnímu stavu nepřivedla. Slavia se toho však nebála a Mohameda Tijaniho získala na hostování. Třiadvacetiletý bek zasáhl do dvou zápasů a nyní by se měl vrátit do Jihlavy. Spekuluje se však o tom, že Slavia na něj uplatní opci a pošle jej někam na hostování.

Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia