Trpišovský hledá nový štít. 5 hráčů, kteří ve Slavii mohou nahradit Tomáše Součka

Tomáš Holeš

Do Slavie přicházel před rokem jako pravý obránce. Jenže přes Vladimíra Coufala místo do sestavy nevede, a tak toho Tomáš Holeš v uplynulém ročníku moc neodehrál. Začal však dostávat prostor na postu defenzivního záložníka, kde ukázal hodně zajímavý potenciál. Poslední duel proti Teplicím zvládl na jedničku, dal i krásný gól, a místo v sestavě by mělo být jeho.

Foto: Profimedia.cz