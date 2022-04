Trpišovského přestupy. 10 fotbalistů, které přivedl kouč Slavie z Liberce do Edenu

Trenér Jindřich Trpišovský před příchodem do Slavie v prosinci roku 2017 vedl Liberec, se kterým prožil úspěšné časy. Pod rukama mu prošla řada velmi kvalitních fotbalistů, kteří se posléze objevili i v Edenu. A do pražského klubu přivedl i další borce ze Slovanu. Deset hráčů Slavie, které současný kouč sešívaných přilákal ze severu Čech, najdete v následujících kapitolách.

Ondřej Kolář Jen krátce po Jundřichu Trpišovském dorazil do Edenu z Liberce Ondřej Kolář, který ve Slavii nahradil Jana Laštůvku a ihned stal oporou mezi tyčemi. Vypracoval se do pozice nejlepšího ligového brankáře, který zářil v Lize mistrů a dostal se i do reprezentace. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Ondřej Kúdela Když v polovině sezony 2017/18 přišel do Slavie, moc lidí tomuto kroku nerozumělo. Jenže Ondřej Kúdela rychle ukázal své kvality, vybojoval si místo v sestavě a dlouho byl slávistickým stoperem číslo jedna. Později vedle něho vyrostl i talentovaný David Zima. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Vladimír Coufal Před čtyřmi lety se zdálo, že má namířeno do Sparty, liberecký kapitán Vladimír Coufal ale nakonec posílil Slavii. Pravý obránce, který v reprezentaci vyšoupl ze sestavy i Pavla Kadeřábka, si v Edenu vybojoval silnou pozici a ihned se zařadil po bok nejvýraznějších opor týmu. V roce 2019 okolo českého beka kroužili skauti bundesligového Freiburgu, on ale nakonec odešel o rok později do anglického West Hamu United. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Petr Ševčík Stejně jako v případě Vladimíra Coufala, i na Petra Ševčíka měla spadeno Sparta. Úspěšnější byl však znovu klub z Edenu, kde po přestupu dorostl do role jednoho z lídrů týmu. Bohužel je však náchylný ke zraněním a Slavia ho od přestupu postrádala kvůli zdravotním problémům už v 64 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Oscar Dorley Aktuálně třiadvacetiletý záložník Oscar Dorley z Libérie podepsal se sešívanými smlouvu už v srpnu roku 2019, zůstal ale na hostování v Liberci a do Edenu dorazil až v zimě. V aktuálním ročníku solidní výkony a už delší dobu si říká o pozornost zahraničních klubů. Podle portálu TransferMarkt jeho cena od příchodu do Edenu vyskočila na trojnásobek a nyní činí skoro devadesát milionů korun. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Ondřej Karafiát Sparťanský odchovanec, který je hráčem Slavie a momentálně kope do mičudy v barvách Mladé Boleslavi, kde je na hostování do konce sezony – tak by mohla vypadat vizitka obránce Ondřeje Karafiáta. Sedmadvacetiletý borec už odehrál v nejvyšší soutěži přes 150 utkání. Do Edenu přišel jako volný hráč v létě roku 2020, ale do kádru plného kvalitních hráčů se nedokázal prosadit. Foto: Profimedia.cz

Michal Beran Fotbalové vzdělání získával záložník Michal Beran v akademiích Slovácka, Bohemians a Liberce, odkud ho předloni v srpnu koupila Slavia. Pražané nechali mladého hráče ještě na hostování na severu Čech a loni v červenci ho zapůjčili do Pardubic, kde byl do konce prosince. Na začátku února pak byl vyexpedován opět na hostování a momentálně hájí barvy Bohemians. V aktuální sezoně odehrál 21 utkání a zaznamenal jednu asistenci. V Edenu má podepsanou smlouvu do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Malínský Tomáše Malínského do Edenu vystřelila parádní sezona 2019/20. Tehdy působil v Liberci, za který nastřílel sedm branek a přidal osm asistencí. Ze severu Čech tedy putoval do Slavie, jenže v náročné konkurenci se neprosadil. Houževnatý krajní záložník si v ročníku 2020/21 ve Slavii připsal na konto jen čtyři ligové starty a na jaře pomohl čtyřmi nahrávkami k ligové záchraně Mladé Boleslavi. V aktuální sezoně hostuje v Jablonci. Foto: Profimedia.cz

Jan Kuchta Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. Od té doby se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu. Foto: Profimedia.cz