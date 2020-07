Trpišovského „děti" v Edenu. Toto je 9 hráčů, kteří zamířili z Liberce přímo do Slavie

Trenér Jindřich Trpišovský před příchodem do Slavie vedl Liberec, se kterým prožil úspěšné časy. Pod rukama mu prošla řada velmi kvalitních fotbalistů, kteří teď tvoří silné jádro i v Edenu. Jména devíti hráčů Slavie, které současný kouč sešívaných přivedl z Liberce, najdete v následujících kapitolách.

Ondřej Kolář

Jen krátce po Trpišovském z Liberce dorazil pětadvacetiletý Ondřej Kolář, který ve Slavii nahradil Jana Laštůvku a ihned stal oporou mezi třemi tyčemi. Během dvou a půl let v Edenu se vypracoval do role nejlepšího ligového brankáře, který zářil v Lize mistrů a dostal se i do reprezentace. V letošních 31 zápasech vychytal 23 čistých kont a má nakročeno k velkému zahraničnímu přestupu.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia