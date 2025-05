Trofej po 17 letech? Tohle jsou největší esa Tottenhamu před finále Evropské ligy

Spurs se ze zisku trofeje naposledy radovali v roce 2008, kdy ve Wembley porazili Chelsea ve finále Ligového poháru. Na evropské scéně na velký triumf čekají dokonce už dlouhých jednačtyřicet let! Ukončí klub ze severního Londýna nepříjemné čekání? V následujících kapitolách najdete šestici hráčů, o které se Tottenham ve finále bude opírat nejvíce.

Italský brankář v aktuálním ročníku Evropské ligy dosud nastoupil do osmi duelů a svému mužstvu pomohl v nejedné kritické chvíli. Skvělou bilanci má navíc také v ligových zápasech proti United, v nichž v obou případech vychytal čisté konto. Otázkou však zůstává, jak ustojí tlak velkého zápasu. Pro osmadvacetiletého rodáka z Udine totiž půjde o vůbec první finále v kariéře.

V posledních dvou ligových zápasech dostal mezi tyčemi přednost Antonín Kinský, Spurs však obě utkání prohráli. Český gólman, který do Londýna přišel v lednu z pražské Slavie, navíc není zapsán v soupisce pro Evropskou ligu a je tak jisté, že čtvrteční finále v Bilbau se jej týkat nebude. Dá se tak očekávat, že trenér Ange Postencoglou bude spoléhat právě na Vicaria.

Pětadvacetiletý Španěl na sebe v minulosti upozornil během tříleté štace ve Sportingu Lisabon, se kterým se stal portugalským šampionem. Do Anglie pak přišel v lednu 2023 a rychle se etabloval coby jeden z pilířů sestavy Spurs. Podobně jako u Vicaria, také pro Porra ale půjde o první velkou finálovou zkušenost.

Pravý obránce a nejvytěžovanější bek Tottenhamu dosud v Evropské lize nevynechal jediné utkání. Kromě vynikající defenzivní činnosti navíc dokáže také podpořit útok, na kontě totiž má hned dvě branky a tři asistence. Zejména jeho góly proti Frankfurtu a Bodø/Glimt byly důležitými milníky kohoutí cesty do finále.

Ve třiadvaceti letech však má rodák z Nottinghamu stále všechno před sebou. Svou kariéru dosud spojil především právě s klubem ze svého rodného města, kterému v roce 2022 pomohl k postupu do Premier League. O rok později se stěhoval do Londýna, kde aktuálně dokončuje svou druhou sezonu.

Heung-Min Son (útočník)

Jeden z pouhých tří třicátníků v jinak velmi mladém kádru Spurs. Spolu s obráncem Daivesem je korejský kreativní forvard Heung-Min Son navíc jediným, který si pamatuje dosud poslední velké evropské finále, v němž Tottenham v roce 2019 v souboji o ušatý pohár Ligy mistrů podlehl Liverpoolu.

Ve službách Spurs Son působí již deset let, během kterých se vypracoval v elitního křídelníka. I on jakoby se však letos svezl na vlně mizérie, která sužuje celé mužstvo a jeho výkony tak mnohdy zůstávají za standardem, na který jsou fanoušci z minulých let zvyklí. Upřít se mu však nedají bohaté zkušenosti, které v kritických momentech finále mohou hrát důležitou roli.

​Foto: Profimedia.cz