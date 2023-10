„Trochu“ to přehnali. Tito slavní sportovci si poskvrnili kariéru sexuálním skandálem

Na sexu samozřejmě není nic špatného. Právě naopak. Někdy se však zjeví v kontextu, který sportovcům dokáže pěkně pošpinit profesionální dráhu. Své by o tom mohli povídat třeba golfista Tiger Woods nebo fotbalista Ryan Giggs. V následujících kapitolách najdete sportovní celebrity, kterým sexuální skandály více či méně poskvrnily kariéru.

V listopadu 2020 byl z ruské fotbalové reprezentace vyřazen kapitán týmu Arťom Dzjuba. Důvodem bylo choulostivé video, které podle ruských médií zachycovalo hráče při sebeuspokojování. Poté, co video uniklo na veřejnost, Dzjuba řekl: „Nejsem dokonalý, stejně jako nikdo jiný.“

„Dino dokonce zařídil, že nám k tomu správce rozsvítí světla. Bylo to velmi vzrušující a on si splnil velký sen,“ uvedla modelka Nives Celsiusová v rozhovoru pro srbskou televizi. Její prohlášení se nelíbilo vedení klubu, které se následně rozhodlo Drpiče prodat a začalo ho nabízet ostatním klubům.

Bývalý chorvatský fotbalový reprezentant Dino Drpič se velice kuriózně připravil o angažmá v Dinamu Záhřeb. O místo v týmu přišel poté, co si pusu na špacír pustila jeho manželka, která prozradila, že si spolu užívali ve středovém kruhu na hřišti stadionu Maksimir.

Nezletilá prostitutka - Karim Benzema a Franck Ribéry

Francouzští fotbaloví reprezentanti Karim Benzema a Franck Ribéry se dostali na titulní stránky bulvárních médií v roce 2010 poté, co se provalilo, že si užívali v jednom pařížském nočním klubu s prostitutkami, z nichž některé byly nezletilé. Údajně měli pohlavní styk s šestnáctiletou holkou. Oba hráči obvinění odmítli. Soud se táhl několik let a až v roce 2014 oba hráče osvobodil s tím, že neexistuje dostatek důkazů o tom, že by věděli, jaký věk děvčata mají.

