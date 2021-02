Třinec získal Honzíka, další brankáře ale lanařil marně. Koho chtěli Oceláři?

Loňskou sezonu působil v Liberci, kde podával parádní výkony. Poté se šestadvacetiletý Dominik Hrachovina, jenž na Karjala Cupu debutoval v reprezentaci, vrátil do finské Tappary, ve které působil už dříve. Teď jej domů lákal Třinec, ten ale nepochodil.

Dalším brankářem, který byl spojován s příchodem do Třince, je Marek Langhamer. Šestadvacetiletý reprezentační gólman má na kontě dva starty v NHL za Arizonu, krátce působil i v Kometě a od ročníku 2018/19 chytá za ruský Chabarovsk. Z KHL se ale domů zatím nevrátil.

Třinec se díval i do Karlových Varů. Jejich branku totiž hájí devětadvacetiletý Filip Novotný, jenž je už několik let jasnou jedničkou Energie. Někdejší gólman Sparty, který si vyzkoušel i KHL, svými výkony patří mezi nejlepší brankáře extraligy. Oceláři si na něj ale museli nechat zajít chuť.

Patrik Rybár

Sedmadvacetiletý slovenský reprezentant přišel v roce 2016 do Hradce Králové a během dvou let se zařadil po bok nejlepších extraligových gólmanů. V ročníku 2018/19 se marně pokoušel probojovat do brány Detroitu a poslední dva roky chytá za finský Kärpät. Třinec jej vábil marně.

Foto: Profimedia.cz