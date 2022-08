Třinec zase zbrojí. 4 hráči, kteří v létě posílili kádr mistrovských Ocelářů

V roce 2015 jej draftovalo San Jose, pětadvacetiletý lotyšský reprezentační bek si ale v NHL nikdy nezahrál. Několik let byl v zámoří, loni už hrál ale KHL za Rigu a nastupoval taky ve finském Pelicans. Poprvé si zahrál i na mistrovství světa a na šampionátu ve Finsku posbíral čtyři asistence. Teď se chystá na svou premiérovou extraligovou sezonu.

Třinec přišel o Davida Musila s Tomášem Kundrátkem, do zadních řad ale přivedl dvě zajímavé posily. Oceláři získali kromě Čuksteho taky Jakuba Jeřábka, jenž startoval na dvou světových šampionátech a letos si zahrál taky na olympijských hrách. Jednatřicetiletý bek okusil i NHL a několik let působil taky v Rusku, kde ještě v minulém ročníku hájil barvy Spartaku Moskva. V extralize dříve hrával za Plzeň, teď je mezi Oceláři.

Oceláři o něj stáli už dříve, slovenský reprezentační útočník ale odešel v roce 2020 z Liberce do Nižněkamsku. Tehdy měl za sebou parádní extraligovou sezonu, během níž posbíral 60 bodů. Produktivní byl i v KHL, loňský ročník ale už tak dobrý neměl a zahrál si během něj i za Lugano a Minsk. Startoval taky na olympiádě, kde Slovákům pomohl třemi body k senzačnímu bronzu. V Třinci si od něj hodně slibují.

Daniel Voženílek (útočník, 26 let)

Šestadvacetiletý útočník patřil několik let do kádru pardubického Dynama. Před sezonou 2020/21 odešel do Českých Budějovic a v minulém ročníku odehrál taky osm zápasů za Spartu. V létě se novým působištěm houževnatého forvarda, který prošel i mládežnickými reprezentacemi a vyzkoušel si taky hokej ve Finsku, stal Třinec.

