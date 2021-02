Třinec stále hledá Hrubcova nástupce. 4 gólmani, kteří se ho snažili nahradit v bráně Ocelářů

Šimon Hrubec patřil řadu let k oporám Třince. V roce 2019 Ocelářům vychytal extraligový titul a poté zamířil do čínského Kunlunu. Vedení klubu ho však od té doby nedokázalo nastálo nahradit. Kdo se o to pokoušel? Podívejte se.

Foto: Profimedia.cz