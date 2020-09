Třinec lovil v zámoří. Toto je pět hráčů, kteří k Ocelářům přišli zpoza Atlantiku

V zámoří se stále bojuje o Stanley Cup, nikdo ale neví, jak v NHL bude vypadat příští sezona. Toto využily i extraligové kluby, které do svých řad přivedly už řadu posil zpoza Atlantiku. Aktivní je i Třinec, jenž už ze zámoří zlákal pět hráčů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Brankářskou jedničkou Třince by měl být zkušený Jakub Štěpánek, na svou šanci však bude čekat i Josef Kořenář, jenž má podepsanou smlouvu se San Jose. Dvaadvacetiletý Kořenář už si dříve zachytal extraligu v Jihlavě, teď si ale bývalý mládežnický reprezentant plácl s Oceláři.

Lukáš Jašek

V Třinci je také Lukáš Jašek, jenž v barvách Ocelářů debutoval v extralize. V roce 2017 odešel do Liberce a ze severu Čech se vydal do zámoří. Jašek podepsal smlouvu s Vancouverem, který jej draftoval, do NHL se ale nedostal. V posledním ročníku posbíral 27 bodů ve farmářském celku Utica Comets.

Foto: Profimedia.cz