Tři derby, čtyři červené. Kteří hráči v této sezoně bitvu pražských „S“ nedohráli?

V 88. minutě se po nedovoleném zákroku Mojmíra Chytila na hostujícího gólmana Petera Vindahla strhla na trávníku pořádná mela, do které se dostali kapitáni Ladislav Krejčí a Jan Bořil, jenž navíc ještě strčil do Haraslína.

Co řekli trenéři?

Nedělní ligové derby nebylo tak vyhrocené jako předešlé souboje Sparty se Slavií. Co poté řekli oba trenéři?

Brian Priske (Sparta): Nemyslím si, že to byl úplně šílený zákrok nebo tvrdá rána. Ale pochopitelně dal rozhodčímu příležitost, aby mu udělil červenou kartu. A on se tak rozhodl, což musíme respektovat. Chci rozhodčímu vyjádřit respekt za to, jak utkání řídil a jak ho měl pod kontrolou. Odvedl dobrou práci. Je potřeba, aby pro takové těžké zápasy byli k dispozici rozhodčí, kteří to zvládnou tímto způsobem. Bylo to dobrý příklad toho, jak zvládnout těžké utkání.

Jindřich Trpišovský (Slavia): Tentokrát to tak vyhecované nebylo. Hráči s míčem jsou pod obrovským tlakem, ve vápně a v soubojích je to o velké agresivitě, oba týmy si nic nedarovaly, ale tak to má být. Sám jsem měl dojem, že všichni hráči se soustředili na taktiku, až na konci přišlo to oplácení.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia