Tři bývalí hráči z NHL, které v létě přivedl Litvínov. Přijde ještě Kirk?

Zajímavá posila. Dvaatřicetiletý kanadský útočník působil několik sezon v AHL, okusil však i elitní NHL. V ročníku 2013/14 odehrál třináct zápasů za New York Islanders a v ročníku 2020/21 naskočil do dvou utkání i v barvách Pittsburghu. Loni hrál za finský Ilves.

Šestadvacetiletý útočník prošel draftem NHL v roce 2015, kdy na něj ukázala Philadelphia. David Kaše se do prvního kádru Flyers dostal, v nejlepší lize světa si ale připsal jen sedm startů a před sezonou 2021/22 přišel do Sparty. V prvním ročníku posbíral celkem 25 bodů, v minulém ročníku jich přidal 16 a od léta je v Litvínově.

Přijde ještě Kirk?

Verva by brzy mohla odpálit ještě jednu přestupovou pecku. Blízko příchodu do klubu má být britský útočník Liam Kirk, který byl se sedmi góly nejlepším střelcem mistrovství světa v roce 2021. Před šampionátem o něj stál Hradec Králové, třiadvacetiletý forvard chtěl ale bojovat o místo v Arizoně. Do NHL se kvůli zdravotním problémům neprosadil, loni hrál za finský Jukurit a teď by se mohl objevit v extralize.

