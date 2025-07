Trenérští vyslanci v cizině. 7 českých fotbalových koučů, kteří působí v zahraničních prvoligových klubech

Část 1 / 8



V historii české první fotbalové ligy už se objevilo 30 slovenských trenérů, dva Dánové a Italové a po jednom zástupci z Německa, Holandska a Švédska. V jiných soutěžích dávají zahraničním koučům podstatně větší prostor. Včetně těch českých. Momentálně existuje sedm tuzemských lodivodů, kteří mají práci v nejvyšších soutěžích za hranicemi vlasti. O které trenéry jde a kdo je zaměstnává, na to odpovídají následující kapitoly.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století putoval bývalý československý reprezentant Verner Lička po fotbalových štacích ve Francii a Belgii, a byl s ním také jeho syn Marcel, který jako teenager vyrostl na tamějších pažitech. Když se v roce 1992 vrátil do vlasti, zakotvil v rodné Ostravě a v dresu Baníku strávil úvodní tři sezony v první lize. Postupně si pak zahrál ve Slavii, v Blšanech, v žižkovské Viktorii a ve Zlíně, načež odešel do zahraničí a hrál v Polsku, ve Španělsku a ve Francii. Hráčskou kariéru zakončil v roce 2010 jako hráč Kladna. Na začátku jeho trenérské dráhy byla štace v Blšanech a pak se přes polský Radomiak Radom dostal do běloruského Brestu, kde nejprve dělal asistenta a od roku 2018 místní Dynamo vedl jako hlavní kouč. Od roku 2020 pak tři roky trénoval ruský Orenburg a jeho zatím poslední štací bylo moskevské Dynamo. V premiérové sezoně přivedl mužstvo ke třetímu místu v Premier Lize, v té minulé bylo Dynamo páté. Klub mu nenabídl prodloužení smlouvy a i když měl nabídku z konkurenčního CSKA, vydal se na novou výzvou do Turecka, kde se ujal nováčka nejvyšší soutěže – celku Fatih Karagümrük. V klubu podepsal smlouvu do konce ročníku 2026/27. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Michal Ščasný (Spartak Trnava) – slovenská Niké liga Stejně jako Marcel Lička je i Michal Šcasný synem bývalého československého reprezentanta – v tomto případě Zdeňka Ščasného. Jako hráč začínal ve sparťanském rezervním týmu, ale do A mužstva se nastálo neprosadil. Během kariéry si zahrál například ve Viktorii Žižkov, belgickém Westerlu či v Tatranu Prešov. Na Slovensku také odstartoval profesionální trenérskou dráhu. Začínal jako asistent v Senici, kterou později vedl i jako hlavní kouč. Postupně vedl Trnavu, Nitru a Banskou Bystricu. Minulu sezonu strávil na lavičce Žiliny, kterou přivedl ke druhému místu v nejvyšší soutěži za Slovanem Bratislava, na vlastní žádost však angažmá ukončil a vrátil se po šesti letech do Trnavy, kde podepsal dvouletou smlouvu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 Roman Skuhravý (FC Košice) – slovenská Niké liga Jako hráč prošel obránce Roman Skuhravý Jabloncem, kde strávil největší část kariéry, ale také Baníkem Ostrava a Viktorií Plzeň. Bratranec někdejšího slavného útočníka Tomáše Skuhravého pak také na severu Čech odstartoval trenérskou dráhu. Nejdříve dělal v Jablonci asistenta a v sezoně 2013 už byl hlavním koučem a s týmem vybojoval vítězství v domácím Superpoháru. Pak se přes Varnsdorf přesunul do Opavy, kterou přivedl z druhé ligy mezi elitu. Pak z rodinných důvodů angažmá ve Slezsku ukončil a přesunul se na Julisku, kde se ujal Dukly. V pražském klubu vydržel tři roky a od léta 2021 pak vedl tři sezony Podbrezovou. Když mu loni na začátku prázdnin vypršela smlouva, přesunul se do Košic. V minulém ročníku tým pod jeho vedením obsadil pátou příčku a vybojoval si právo účasti v play-off Konferenční ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 Ondřej Smetana (MFK Ružomberok) – slovenská Niké liga V nejvyšší české soutěži hrál útočník Ondřej Smetana v dresech Liberce a Slovácka. Celkem zvládl 52 utkání, v nichž dal sedm branek. Zahrál si také v první slovenské lize, kde oblékal dresy Senice a Slovanu Bratislava. Za východní hranicí mu to střílelo podstatně lépe a ve 43 zápasech zaznamenal 23 gólů. Když v roce 2016 ukončil hráčskou kariéru, nastartoval tu trenérskou. V minulých letech se objevil jako hlavní kouč na lavičce Baníku Ostrava či Slovácka, ale ani v jednom případě nešlo o povedené a dlouhodobé angažmá. Když dostal na konci března kopačky z uherskohradišťského klubu, byl bez práce jen pár dní, než kývl na nabídku Ružomberku, který bojoval o záchranu v Niké lize. Ve slovenském klubu (úspěšně) dokončil sezonu 2024/25 a povede jej i v té současné. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Jaroslav Hynek (Tatran Prešov) – slovenská Niké liga Aktuálně devětačtyřicetiletý Jaroslav Hynek začínal s trenérskou kariérou v Dukle Praha. Tým převzal v roce 2016 po Jaroslavu Šilhavém, který zamířil do Slavie. Po dvou letech na Julisce skončil a přesunul se k ženskému reprezentačnímu celku do 17 let, kde působil dva roky. Necelé dvě další sezony pak strávil v Žilině a v minulém ročníku vedl brněnskou Zbrojovku. V polovině března však přišel kvůli prachbídným výsledkům vyhazov. Jen o čtyři dny později už měl ale novou práci na Slovensku, kde podepsal kontrakt s druholigovým Prešovem, který následně dovedl k postupu do nejvyšší soutěže. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 David Oulehla (MFK Skalica) – slovenská Niké liga Jednačtyřicetiletý David Oulehla začínal trenérskou dráhu u mládeže Jihlavy, pak pracoval ve fotbalové akademii Jablonce a posléze vedl tamní tým do 19 let. Jako asistent trenéra se představil na Žižkově a od léta 2018 trénoval Varnsdorf. V roce 2021 se vrátil na Žižkov jako hlavní kouč, vydržel tam ale pouze deset měsíců. Víš, co mi můžeš, trenére? Připomeňte si 8 konfliktů při střídání fotbalistů V létě roku 2022 si ho vybral Pavel Vrba jako asistenta do Baníku Ostrava. Po Vrbově odvolání byl krátce hlavním koučem a pak dělal asistenta Pavlovi Hapalovi. Od května 2023 do srpna 2024 působil jako hlavní kouč v Jihlavě, načež se přesunul do Skalice. V minulém ročníku hrál s mužstvem o záchranu, ale udržel jej v nejvyšší soutěži. Ve slovenském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 Petr Krátký (Bombaj City) – indická Super League Někdejší záložník Petr Krátký je možná nejúspěšnějším českým fotbalovým trenérem, o kterém jste ještě neslyšeli. V minulosti hrával v nejvyšší soutěži za Mladou Boleslav, Brno a Liberec, ale jeho bilance v české první lize čítá jen 33 utkání a jednu asistenci. Nejzásadnější část hráčské kariéry strávil v Austrálii, kde mezi lety 2009 až 2015 nastupoval v barvách klubu Heidelberg United. Když pověsil kopačky na skobu, začal u protinožců trénovat. Nejdříve mládež, pak dělal asistenta v Melbourne City a s klubem se radoval z triumfu v australské lize. V roce 2023 se vypravil do Indie a vede jako hlavní kouč celek Bombaj City, který v sezoně 2023/24 přivedl k mistrovskému titulu. Smlouvu má podepsanou do konce května 2026. Foto: Profimedia.cz