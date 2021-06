Trenérské legendy. 10 výjimečných koučů, kteří se výrazně zapsali do historie NHL

V roce 2014 zamířil do Washingtonu, kde v roce 2016 získal poprvé cenu pro nejlepšího trenéra NHL a o dva roky později přivedl Capitals k historicky prvnímu Stanley Cupu. Pak odešel do New Yorku Islanders, kde se z ocenění pro kouče roku radoval hned během první sezony. Přestože mu ještě není 60 let, je už na třetím místě v historické tabulce NHL podle odtrénovaných utkání (1730) a na stejné pozici figuruje podle počtu vítězství v základní části soutěže (877).

Během ročníku 1987/88 se stal skoro na pět let skautem Washingtonu Capitals a následně se vrátil k trénování a sbíral sedm sezon cenné zkušenosti v soutěži AHL. Poprvé se stal hlavním koučem v NHL v sezoně 1998/99. Ujal se tehdejšího nováčka soutěže z Nahvillu, působil u týmu 15 let a konsolidoval jej na mapě NHL.

I druhý tým, jenž v NHL koučoval, přivedl do finále. V sezoně 1991/92 – byla to jeho čtvrtá v Chicagu – svedl tento celek bitvu s Pittsburghem, ve kterém tehdy zářil Mario Lemieux, vedle něhož vyrůstala nová hvězda soutěže – jistý Jaromír Jágr. Tučňáci byli úspěšnější a Keenan už si možná začínal myslet něco o finálovém prokletí.

Čtyřikrát přivedl kanadský trenér Mike Keenan svůj tým do finále Stanley Cupu, ale jen jednu účast proměnil ve vítězství nejcennější trofeje. Poprvé bojoval o pohár hned ve své premiérové sezoně v NHL s Philadelphií, ale jeho celek podlehl tehdy fenomenálnímu Edmontonu, v němž válel Wayne Gretzky. Podruhé se Keenan dostal do finále o dva roky později a se stejným soupeřem dopadl podobně.

V době největšího úspěchu bylo Burnsovi 51 let a byl na vrcholu trenérské kariéry. Osud mu však dopřál už jen jednu sezonu. V roce 2004 prodělal rakovinu tlustého střeva a o rok později mu lékaři diagnostikovali rakovinu jater. V roce 2009 oznámil, že onemocnění tlustého střeva se vrátilo a metastázovalo do plic. O rok později zemřel.

Čtrnáct sezon a více než tisíc zápasů odtrénoval v NHL rodák z kanadského Montrealu Pat Burns. Kariéru kouče odstartoval na lavičce Canadiens v roce 1988 a hned ve své premiérové sezoně dovedl tým až do finále Stanley Cupu, v němž tehdy Habs podlehli Calgary. Na druhou (a poslední šanci) získat nejcennější trofej si pak musel počkat dlouhých 15 let. Dočkal se v roce 2003, ve své první sezoně, v níž vedl New Jersey Devils. V dresu Ďáblů si triumf tehdy vychutnali i dva čeští borci – útočník Patrik Eliáš a obránce Richard Šmehlík.

Irvin býval skvělým hokejistou, jehož hráčskou kariéru v Chicagu však ukončila zlomenina lebky, u hokeje ale zůstal dál jako trenér. A dobře udělal. V roce 1930 se stal hlavním koučem Černých jestřábů a hned je přivedl do finále. Do klubu, kde s trénováním začal se vrátil na sklonku kariéry a strávil tam poslední sezonu na lavičce. Do dalšího ročníku ho nepustila leukémie, které v roce 1957 ve věku 64 let podlehl. O rok později byl uveden do Hokejové síně slávy.

To, co se podařilo Kanaďanovi Dickovi Irvinovi, už nejspíš nikdo nikdy nezopakuje. Přivedl totiž mužstvo šestnáctkrát do finále Stanley Cupu! „Jen“ čtyřikrát se ale radoval z vítězství. V roce 1931 se sice musel s Chicagem sklonit před Montrealem, ale o rok později, když vedl Toronto Maple Leafs, už se napil z poháru po vítězné sérii s New Yorkem Rangers.

Shero byl inovátorem. Byl to první kouč, který začal aktivně využívat asistenty. Zároveň byl jedním z prvních trenérů, který obdivoval ruský styl hokeje a snažil se z něj to nejlepší zakomponovat do hry svého mužstva.

Trenérská kariéra Kanaďana Freda Shera čítala pouhých deset sezon v NHL, ale během nich se stal v 70. letech minulého století na střídačce Philadelphie Flyers a posléze New Yorku Rangers legendou. Do finále se se svým týmem probojoval čtyřikrát, dvě účasti proměnil v zisk Stanley Cupu. Poprvé vyhrál cennou trofej v roce 1974 a o rok později vítězství s Philadelphií obhájil. Rok nato mohl dokonat hattrick, ale Letci podlehli Montrealu Canadiens.

5. Pat Quinn (*29.1. 1943 †23.11. 2014)

Týmy v NHL:

Philadelphia Flyers (1978 – 1982)

Los Angeles Kings (1984 – 1987)

Vancouver Canucks (1990 – 1996)

Toronto Maple Leafs (1998 – 2006)

Edmonton Oilers (2009 – 2010)

Když před sedmi lety zemřel někdejší obránce Pat Quinn, hokejoví fanoušci v Kanadě truchlili, protože země přišla o jednu ze svých trenérských legend. Přestože nikdy nevyhrál Stanley Cup, patřil k největším osobnostem světového hokeje.

Celkem patnáctkrát se probojoval se svým celkem do play-off, dvakrát dokonce až do finále, ale vítězství mu pokaždé uniklo. Poprvé to bylo v roce 1980, kdy jeho Philadelphia nestačila na New York Islanders, podruhé o 14 let později, když s Vancouverem ztroskotal v sedmizápasové bitvě na New Yorku Rangers. Přesto se stal dvakrát (1980 a 1992) trenérem roku v NHL a získal Jack Adams Award.

Co mu osud nedopřál na klubové scéně, to bohatě dohnal na mezinárodní úrovni. V roce 2002 přivedl reprezentaci javorového listu ke zlatu na olympiádě v Salt Lake City, za další dva roky vyhrál s Kanadou mistrovství světa, v roce 2008 se radoval z titulu šampionů na mistrovství světa hráčů do 18 let a o rok později zkompletoval sbírku trofejí vítězstvím na světovém šampionátu juniorů. V roce 2014 byl uveden do Hokejové síně slávy.

Foto: Profimedia.cz