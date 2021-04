Trenér Vrba je na lovu posil. Toto jsou 3 útočníci, kteří by v létě mohli přijít do Sparty

V roce 2015 se tehdejší jihlavský útočník blýskl na domácím EURU jednadvacítek hattrickem do sítě Srbska, což mu stačilo k tomu, aby se stal nejlepším střelcem turnaje. Jan Kliment si tím otevřel bránu do fotbalové Evropy a odešel do Stuttgartu. V Německu se ale příliš neprosadil, poté hrál v Dánsku a v loňském ročníku odehrál tři zápasy za Slovácko.

Michael Krmenčík

Toto by bylo pořádné terno. Michael Krmenčík několik let patřil k hvězdám Plzně, ze které se dostal až do reprezentace. Loni ale kádr Viktorky opustil a zamířil do Brugg, které za něj na západ Čech poslaly přes 160 milionů korun.

Osmadvacetiletý útočník ale v Belgii nepřesvědčil a na začátku letošního roku odešel hostovat do PAOK Soluň. V Řecku začal parádně, pak se ale zasekl a vypadl i ze základní sestavy.

Je otázkou, zda bude v Soluni pokračovat, jenže moc o něj zřejmě nestojí ani v Bruggách. Řešením by proto mohl být návrat domů - ne však do Plzně, ale k rivalovi ze Sparty, kterou vede kouč Pavel Vrba, s nímž se Krmenčík velmi dobře zná. Bruggy budou ovšem požadovat poměrně vysoké odstupné.

Foto: Profimedia.cz