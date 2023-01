Trenér Trpišovský stále tasí nové trumfy. 4 teenageři, kteří v aktuální sezoně oblékli dres Slavie

Daniel Fila

Útočník Daniel Fila má nyní už 20 let, ale když v červenci nastoupil do kvalifikačního utkání Konferenční ligy na hřišti gibraltarského celku St. Joseph a přispěl k výhře sešívaných 4:0, byl ještě teenagerem. V tu chvíli už měl ale poměrně bohaté ligové zkušenosti.

V sezoně 2020/21 si odbyl debut v nejvyšší soutěži v dresu Brna a odehrál během ní 21 utkání. V dalším ročníku už byl plnoprávným hráčem Mladé Boleslavi, za niž zvládl 20 ligových zápasů, nastřílel čtyři branky a vysloužil si přestup do Edenu. V barvách Slavie dosud v lize nastoupil do 14 utkání, z toho dvě odehrál v aktuální sezoně. Zaznamenal v nich jednu gólovou nahrávku a na začátku září byl uvolněn na hostování do Teplic, odkud se vrátí do pražského klubu po skončení sezony.

Foto: Profimedia.cz