Trenér Trpišovský chce rozšířit kádr. 4 cizinci, kteří by na jaře mohli pomoct Slavii

Osmadvacetiletý ofenzivně laděný fotbalista z Nizozemska odehrál za Slavii více než padesát ligových zápasů, před sezonou se ale nevešel na soupisku a zamířil na hostování do Českých Budějovic. Na jihu Čech si připsal osm startů, jeden gól, dvě nahrávky a zase se vrátil do dobré pohody. I proto by se měl opět objevit v Edenu.

Taras Kačaraba

Stalo se už tradicí, že Slavia loví posily v Liberci. A ani teď by tomu nemuselo být jinak. Do Edenu by se totiž mohl stěhovat pětadvacetiletý ukrajinský stoper Taras Kačaraba, který dres Slovanu obléká od sezony 2017/18. Letos dal v lize dva góly a teď by mohl zamířit do Slavie, která by jej mohla přivést na hostování s opcí. V konkurenci Davida Hovorky, Ondřeje Kúdely či Davida Zimy jej ale nečeká nic snadného.

Foto: Ota Bartovský / MAFRA / Profimedia