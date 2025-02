Trenér Rada vsadil na zkušenost. 3 ostřílené posily, které v zimě přišly na Julisku

Jaroslav Svozil

Olomouc, Opava, Baník a Karviná. To jsou ligové adresy, kterými prošel Jaroslav Svozil. Během zimy se vydal za angažmá do Prahy a posílil Duklu. V Karviné už totiž jednatřicetiletý bek přišel o místo, na podzim zasáhl do jedenácti zápasů. V Dukle by měl mít daleko důležitější roli.