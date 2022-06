Trenér Priske? Šance pro mladé. Podívejte se, kteří hráči Sparty mohou dostat více prostoru

Spekulovalo se o jeho odchodu do Jablonce, mohl být jednou ze součástí výměny za Jaroslava Zeleného. Teď může být ale vše jinak. Výhodou Matěje Polidara je, že může naskočit na kraji obrany i na křídle, navíc má teprve 22 let, takže se s ním dá pořád pracovat. Na Letné už ukázal slušný potenciál, v minulé ligové sezoně ale odehrál jen deset zápasů.

Filip Souček – 21 let

Jednadvacetiletý střední záložník toho loni odehrál více než Polidar, připsal si 19 startů, nutno však dodat, že do řady zápasů šel až coby střídající hráč. V základu však byl třeba v posledním derby proti Slavii, které Sparta vyhrála 2:1. Filip Souček rozhodně má Spartě co dát, bývalý hráč Opavy ale zatím nedostal tolik prostoru ani důvěry, kolik by potřeboval. Změní se to?

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia