Trenér Priske má z čeho vybírat. 6 hráčů Sparty, kteří mohou hrát ve středu zálohy

Čtyřiadvacetiletý finský reprezentant přišel do Sparty v zimě z norského Lilleströmu. S míčem u nohy si rozumí, je levák, umí tvořit hru. Může nastupovat coby osmička, taky ale dokáže hrát více stažený. Kaan Kairinen má šanci na základní sestavu.

Qazim Laci

Tvořivý záložník, který má kvality na to, aby se stal rozdílovým hráčem Fortuna ligy, má bohaté zkušenosti z francouzské ligy. Během podzimu toho ale za Ajaccio moc nenahrál, a tak v zimě přišel do Sparty. Šestadvacetiletý albánský reprezentant začal s přípravou později, to jej může na startu jara limitovat. Letenští si od něj každopádně hodně slibují.

Foto: Profimedia.cz