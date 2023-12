Trenér Kováč sází na talenty. 5 mladých hráčů, kteří patří k oporám Pardubic

Za Pardubice stále hraje osmatřicetiletý Pavel Černý nebo o dva roky mladší Kamil Vacek, spoustu prostoru však dostávají i výrazně mladší hráči. Jména pěti fotbalistů, kterým je maximálně dvacet let, a už patří k oporám týmu trenéra Kováče, najdete v následujících kapitolách.

Osmnáctiletý záložník si letos odbyl ligovou premiéru. Aktuálně má na kontě už devět startů a nastupuje v základní sestavě. V té se objevil i v posledním utkání proti Spartě, ve kterém byl na hřišti do 66. minuty. Štěpán Míšek patří k velkým příslibům.

Ondřej Kukučka vyrůstal v Baníku, z toho ale odešel do Sparty. Na Letné si vinou zdravotních problémů zatím nezahrál, letos ale sbírá první ligové zkušenosti v Pardubicích. Devatenáctiletý bek si letos připsal osm ligových startů, nastupoval v základní sestavě, od 11. listopadu ale nehrál.

Denis Halinský – 20 let

Dvacetiletý stoper přišel loni v létě z Příbrami do Slavie. Z Edenu putoval na hostování do Vlašimi a letos nastupuje za Pardubice. Hraje sice svou premiérovou sezonu, počíná si ale mazácky. Patří k oporám týmu, letos zasáhl už do 14 zápasů.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia