Trenér Jandač počítá ztráty. Pět důležitých hráčů, kteří v létě odešli ze Sparty

Psal se rok 2007, když hokejová Sparta získala poslední extraligový titul. V uplynulé sezoně pražský tým dohrál v semifinále, další rok však bude útočit opět vysoko. Sparta přivedla Filipa Chlapíka, Davida Kašeho či Michala Moravčíka, s řadou hráčů se ale rozloučila. Jména pěti nejdůležitějších z nich najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Matěj Machovský (Dinamo Riga) V uplynulé sezoně se dělil o místo mezi třemi tyčemi s Alexandrem Salákem, v dalším ročníku už si ale Matěj Machovský vyzkouší poprvé v kariéře KHL, do které ho zlákalo Dinamo Riga. Osmadvacetiletý gólman, jenž dříve chytal i v Plzni, byl přitom tři roky velkou oporou Pražanů, jenže ten hlavní cíl nesplnil – Spartu nedokázal dovést k titulu. Povede se to v příštím ročníku Salákovi? Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jan Košťálek (Dynamo Pardubice) V roce 2013 prošel draftem NHL, ve kterém jej získal Winnipeg. Jan Košťálek se ale do prvního týmu Jets nikdy nedostal, a tak se před sezonou 2018/19 vrátil domů, tedy do Sparty. Rychle se zařadil mezi klíčové obránce Pražanů, v loňské sezoně posbíral dohromady i s play-off 34 bodů a dostal se i do reprezentace, po třech letech ho ale čeká nová výzva. Šestadvacetiletý Košťálek se totiž stal jednou z letních posil Pardubic. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Pech (Motor České Budějovice) Ve Sparta byl dlouhých osm let a rok co rok patřil k nejlepším hráčům rudého týmu, jeho spojení s klubem se ale v létě přetrhlo. Pražané měli o zkušeného útočníka zájem i nadále a spolupráci se nebránil ani samotný Lukáš Pech. Strany se ale nedohodly na smlouvě, a tak sedmatřicetiletý útočník zamířil do Českých Budějovic, do kterých ho nalákal Milan Gulaš. Pech, který v uplynulé základní části posbíral 37 bodů, podepsal s Motorem kontrakt na tři roky. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Rousek (Buffalo Sabres) Dvaadvacetiletý útočník nakoukl do kádru Sparty už v sezoně 2017/18 a od té doby jeho role v týmu stále rostla. V posledním ročníku se dostal na 38 bodů v základní části, dalších sedm jich přidal v play-off a patřil mezi klíčové hráče Pražanů. Nakoukl i do národního týmu a teď jej čeká další posun v kariéře. Lukáš Rousek míří do Buffala, které jej získalo v draftu roku 2019. Foto: Profimedia.cz