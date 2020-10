Trefy do černého! Toto jsou nejlepší trejdy v historii každého klubu v NHL

Jsou chvíle, kdy při generálním manažerovi v NHL stojí všichni svatí, má svůj den, kopu štěstí nebo mu intuice napoví, že právě tohoto hráče musí stůj co stůj získat. A pak se může zrodit obchod, který vejde do klubové historie jako ten nejlepší. Právě na takové jsme se zaměřili. V následujících kapitolách najdete ty absolutně nejpovedenější trejdy v dějinách všech týmů, které hrají nejslavnější hokejovou ligu na světě. Jsou mezi nimi i tři čeští hokejisté.

Anaheim Ducks: Teemu Selänne „Finský blesk“ Teemu Selänne se stal v roce 1988 desítkou draftu, když po něm sáhl Winnipeg Jets, ale v kanadském klubu si poprvé zahrál až čtyři roky poté. V ročníku 1992/93 však naprosto omráčil celý svět, když ve své premiérové sezoně v zámoří nastřílel 76 gólů a nasbíral 132 bodů, což je výkon, jaký už pravděpodobně žádný premiant v NHL nikdy nezopakuje. 10 rekordů z historie NHL, které už pravděpodobně nikdy nikdo nepřekoná Ve Winnipegu strávil Selänne necelé čtyři sezony a uprostřed ročníku 1995/96 se stal součástí trejdu s Anaheimem. Z Kalifornie za něho putovali do Kanady Oleg Tverdovskij a Chad Kilger, klub získal navíc ještě volbu ve třetím kole draftu. Útočník ze severu Evropy se stal od té doby nepostradatelnou součást týmu. V prvních čtyřech sezonách nikdy neklesl v základní části pod osmdesát bodů, dvakrát se dokonce dostal nad stovku. Dvakrát se dokázal prostřílet nad padesátigólovou hranici. Uprostřed sezony 2000/01 byl vyměněn do San Jose, ale přes Colorado se v roce 2005 opět vrátil do Anaheimu, kde strávil ještě osm úspěšných let, než definitivně ukončil kariéru jako nejlepší hráč v historii klubu. Foto: Profimedia.cz

Arizona Coyotes: Jeremy Roenick Během osmnácti sezon v NHL působil Jeremy Roenick v pěti týmech. Byl jednou z největších osobností elitní ligy obou dekád na přelomu tisíciletí. Dvakrát reprezentoval USA na olympiádě a stal se třetím rodilým Američanem, který si zapsal do statistik více než 500 nastřílených gólů v základní části soutěže. Hokejové hvězdy a legendy. 38 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Kariéru odstartoval v sezoně 1988/89 v Chicagu, kde strávil osm let, během nichž se třikrát dostal v základní části nad stobodovou hranici. Pak se však Blackhawks rozhodli šikovného centra zbavit a vyměnili ho s Phoenixem za Rusa Alexeje Žamnova a výběr v prvním kole draftu. I v novém dresu pokračoval Roenick ve fenomenálních výkonech a držel si průměr téměř jednoho bodu na zápas. V Arizoně odehrál pět sezon a v roce 2001 odcházel do Philadelphie s vizitkou nejlepšího obchodu v historii Kojotů, což platí dodnes. Foto: Profimedia.cz

Boston Bruins: Phil Esposito Phil Esposito je držitelem prstenu pro vítěze Stanley Cupu z let 1970 a 1972, kdy nejcennější trofej vybojoval v Bostonu, kam přestoupil po třech letech strávených v Chicagu jako součást velkého obchodu, v němž figurovalo šest hokejistů. V dresu Bruins pak strávil přes osm sezon a byla to jeho nejpovedenější hokejová léta. Během působení v klubu získal také řadu individuálních ocenění – pětkrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hokejistu NHL a dvakrát Hart Memorial Trophy. Desetkrát si zahrál v Utkání hvězd – v době působení v Bostonu v tomto prestižním klání ani jednou nechyběl. Dres s číslem 7, který oblékal, Bruins vyřadili a vyvěsili pod strop stadionu. Hvězdy a titáni aneb 10 největších legend v historii Bostonu Bruins Jeho rekord v počtu vítězných gólů během kariéry – nastřílel jich 118 - překonal až relativně nedávno Jaromír Jágr. Esposito však drží rekord v počtu střel na branku během jediné sezony (550). Třináctkrát nastřílel víc než třicet branek během základní části soutěže. Víckrát to zvládl jen Wayne Gretzky. V Bostonu odehrál Esposito 625 utkání s bilancí 459 nastřílených gólů a 553 asistencí a šestkrát se dostal po základní části nad stobodovou hranici, což se mu v jiném klubu NHL nepodařilo. V ročníku 1970/71 přepsal záznamy v knize rekordů NHL, když nastřílel 76 branek a zaznamenal 152 bodů. Foto: Profimedia.cz

Buffalo Sabres: Dominik Hašek Jeden z nejlepších hokejových brankářů všech dob byl draftován v roce 1983 až jako 199. hráč v celkovém pořadí Chicagem. V tehdejší politické situaci se moc nepředpokládalo, že by si někdy vůbec mohl zachytat v NHL, ale stalo se. Po změně poměrů ve Východní Evropě zamířil Dominik Hašek za oceán a připojil se k Blackhawks. V první sezoně chytal na farmě a v NHL nastoupil jen k pěti zápasům, v dalším ročníku dostal šanci dvacetkrát. Pro Blackhawks se nejevil jako dost dobrý a perspektivní, takže klub českého gólmana vytrejdoval s Buffalem za kanadského brankáře Stéphaneho Beauregarda a výběr ve čtvrtém kole draftu. 10 českých gólmanů s nejvyšší procentuální úspěšností zákroků v NHL Pro Sabres se stal Hašek klíčovým hráčem. Během devítiletého působení v klubu byl šestkrát nejlepším brankářem ligy podle procentuální úspěšnosti zákroků,čtyřikrát vychytal v sezoně nejvíc zápasů bez inkasované branky a dvakrát vévodil statistikám podle počtu obdržených branek na zápas. Šestkrát se objevil v prvním All-Star týmu NHL, šestkrát vyhrál Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana a dvakrát zvedl nad hlavu Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže. Dnes visí jeho dres s číslem 39 pod stropem stadionu Buffala. Foto: Profimedia.cz

Calgary Flames: Jarome Iginla Říká vám něco spojení Dallas Stars – Jarome Iginla? Jak by mohlo, vždyť kanadský útočník v dresu Stars nikdy neodehrál jediný zápas. Jenže byl to právě Dallas, který si ho vybral v roce 1995 jako 11. hráče v celkovém pořadí v draftu NHL. Už pár měsíců po draftu se však texaský klub budoucí hvězdy zbavil, když ji spolu s Coreym Millenem vytrejdoval za talentovaného útočníka Joea Nieuwendyka do Calgary, kde posléze strávil Iginla 16 let (z toho devět jako kapitán týmu) a stal se jedním z kultovních hráčů v dějinách klubu. Bůh Jágr a 12 dalších aktivních hráčů, kteří nasbírali v NHL nejvíc bodů Iginla, jenž patří stále ještě mezi aktivní hráče, ale momentálně nemá smlouvu, je jedním z nemnoha hokejistů, kteří během celé kariéry podávali konzistentní výkony. Byl to fantastický střelec a kreativní nahrávač, zároveň ale uměl být pořádně tvrdý a důrazný. Aktuálně má na kontě 1554 odehraných utkání, ve kterých nasbíral 1300 kanadských bodů, ale zároveň odseděl také přes tisíc minut na trestné lavici. Foto: Profimedia.cz

Carolina Hurricanes: Rod Brind‘Amour Když byl útočník Rod Brind’Amour v roce 2000 vyměněn z Philadelphie Flyers do Caroliny Hurricanes, bylo mu 29 let. V dresu Flyers patřil přes osm let k největším hvězdám a tahounům ofenzívy, ani po přestupu se však jeho výkonnost nezměnila. Následujících více než devět sezon v dresu Hurikánů si držel fantastickou formu, kterou korunoval v ročníku 2005/06 ziskem Stanley Cupu, k němuž přivedl mužstvo jako kapitán. Jeden prsten vládne všem! 22 zlatých kroužků pro vítěze Stanley Cupu Dvakrát během působení v Carolině získal Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka v NHL. I když v základní části podával vysoce nadstandardní výkony, jakmile došlo na vyřazovací boje, vždycky ještě o třídu vyrostl. Na ledě trávil v průměru kolem 25 minut za zápas. Lepší obchod od té doby manažeři Caroliny neudělali. Foto: Profimedia.cz

Chicago Blackhawks: Chris Chelios Kdybychom hledali hráče, který pro hokej žil a miloval jej celou svou duší a srdcem, museli bychom vždycky dojít k Chrisi Cheliosovi, jehož většina expertů považuje za nejlepšího rodilého Američana, který kdy hrál v NHL. Čtyřikrát se radoval ze zisku Norris Trophy pro nejlepšího obránce soutěže, jedenáctkrát nastoupil v All-Star Game, čtyřikrát byl nominován do All-Star týmu. Prvních sedm sezon své kariéry strávil Chelios, jemuž v těle kolovala po otci řecká krev, v Montrealu Canadiens, kde měl báječné učitele – Ricka Greena, Larryho Robinsona či Jacquese Laperriereho. „Byly to skvělé roky. Poslouchal jsem je a hodně jsem se učil,“ ohlížel se kdysi Chelios za startem kariéry. Čiperní dědkové aneb 17 nejstarších hokejistů v historii NHL Brzy si získal pověst neúnavného a temperamentního hráče s vůdčími schopnostmi, který však měl problém s vylučováním za hloupé zákroky. Možná i to byl důvod, proč ho Canadiens vytrejdovali v roce1990 za Denise Savarda a druhý výběr draftu do Chicaga. V dresu Blackhawks pak strávil téměř devět sezon (patrně nejlepších v kariéře) a stal se ikonickou postavou klubu. Ve čtyřech ročnících, než byl v roce 1999 vyměněn do Detroitu, vedl mužstvo jako kapitán. Foto: Profimedia.cz

Colorado Avalanche: Patrick Roy Jestliže existoval brankář, který se narodil jako vítěz, pak to byl Kanaďan Patrick Roy. Jen málokdo chytal s takovou vášnivou zaujatostí jako on. Během devatenáct let dlouhé kariéry v NHL vychytal 702 výher (551 v základní části a 151 v play-off), v nichž nasbíral 89 shutoutů. Ne náhodou se mu přezdívalo „Saint Patrick.“ ŽEBŘÍČEK: 8 nejlepších brankářů v historii světového hokeje Kariéru rozdělil mezi dva kluby – Montreal Canadiens a Colorado Avalanche, kam byl vytrejdován v průběhu sezony 1995/96. V dresu Lavin se radoval dvakrát ze zisku Stanley Cupu a byl jednou z klíčových postav, která k cenné trofeji mužstvo dovedla. Třikrát během kariéry získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže. Dodnes drží několik rekordů. Mimo jiné odehrál (a vyhrál) nejvíc zápasů ze všech brankářů v dějinách play-off. Fanoušci Montrealu dodnes nechápou, jak mohl klub tak fantastického hráče do Colorada pustit… Foto: Profimedia.cz

Columbus Blue Jackets: Sergej Bobrovskij Když Sergej Bobrovskij získal v roce 2013 v dresu Columbusu Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře soutěže, museli si asi manažeři Philadelphie rvát vlasy z hlavy. A když to samé zvládl ještě o čtyři léta později, asi jen smutně kroutili holými lebkami, jak mohli dopustit, aby v roce 2012 odešel z klubu. Boháči. 12 gólmanů z NHL, kteří si v sezoně 2019/20 vydělali nejvíc peněz Bobrovskij je jedním z hráčů, který nikdy neprošel draftem. Flyers ukořistili talentovaného brankáře z Metallurgu Novokuzněck, v jehož dresu zářil v KHL. Mladý Rus hned v prvním ročníku v NHL odchytal 54 zápasů a byl jedničkou mezi tyčemi, ale vyřazovací boje se mu moc nepovedly. V dalším roce kleslo jeho vytížení na polovinu a po sezoně byl vyměněn za tři výběry v draftu do Columbusu. V novém působišti se Bobrovského talent rozzářil naplno a stal je jednou z největších hvězd v zámořských brankovištích. Foto: Profimedia.cz

Dallas Stars: Sergej Zubov Ve dvou dekádách na přelomu tisíciletí nehrálo v NHL mnoho talentovanějších obránců, než byl Sergej Zubov. V současné době je třetím nejproduktivnějším hráčem v historii Dallasu (když nepočítáme předchůdce klubu - Minnesotu North Stars) za legendárním Mikem Modanem, mezi nahrávači je dokonce druhý. Zubov byl draftován do NHL v pátém kole v roce 1990, když si ho vybral New York Rangers, kde odehrál první tři roky v zámoří. Po sezoně v Pittsburghu byl v roce 1996 vytrejdován za Kevina Hatchera do Dallasu, kde se jeho nadání rozzářilo naplno. Potáhnou jednou Dallas Češi? 10 mladých nadějí klubu pro příští sezony V texaském klubu strávil dvanáct let a až na poslední dva ročníky, kdy se potýkal se zdravotními problémy, nikdy neklesl v základní části pod 40 kanadských bodů. Jeho doménou byla spolehlivost a naprostá vyrovnanost výkonů. V dresu Hvězd pomohl týmu v roce 1999 k zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Detroit Red Wings: Brendan Shanahan Kanadský útočník Brendan Shanahan sbíral se stejnou lehkostí body do tabulky produktivity i trestné minuty za tvrdou a důraznou hru. Nejlepší část kariéry strávil v Detroitu, kam se dostal v roce 1996 jako součást velkého trejdu s Hartfordem Whalers, v němž putovali opačným směrem Paul Coffey, Keith Promesu a výběr v prvním kole draftu. Šlo sice „jen“ o devět sezon z celkových dvaceti, které odehrál v NHL, zanechal však v klubu hodně výraznou stopu a třikrát pomohl Rudým křídlům ke Stanley Cupu. Důrazní a produktivní. 12 nejlepších silových útočníků v historii NHL V žádném ročníku základní části, jež strávil v Detroitu, nenastřílel méně než 25 branek a neposbíral míň než 50 kanadských bodů. Osmkrát si zahrál v All-Star Game a dodnes je jediným hokejistou v historii NHL, který nastřílel v kariéře přes 600 gólů v základní části soutěže a zároveň nasbíral více než dva tisíce trestných minut. Foto: Profimedia.cz

Edmonton Oilers: Doug Weight Americký forvard Doug Weight se stal ve druhém kole draftu roku 1990 kořistí New Yorku Rangers. V Madison Square Garden strávil dva roky s průměrnou bilancí 35 kanadských bodů za sezonu. V průběhu ročníku 1992/93 byl vyměněn do Edmontonu za Fina Esu Tikkanena. Byl to přestup, který Weighta katapultoval na vyšší výkonnostní úroveň. 4 velké trejdy v NHL, které byly téměř upečené, ale nikdy se neuskutečnily V novém působišti se stal velmi záhy nejproduktivnějším hráčem týmu a během devíti sezon se třikrát dostal nad hranici 80 bodů v základní části sezony, z toho jednou byl nad 90 body a jednou dokonce přeskočil stovku. Během tří posledních ročníků před odchodem do St. Louis Blues v roce 2001 byl kapitánem mužstva a pokaždé přivedl svůj celek do play-off. Momentálně je sedmým nejproduktivnějším hráčem v historii klubu.

Florida Panthers: Jaromír Jágr Během téměř třiceti let, co patří Florida Panthers mezi kluby v nejprestižnější hokejové lize světa, provedli generální manažeři nespočet obchodů a hráčských výměn. Nejlepší trejd v historii oddílu se uskutečnil v roce 2015, kdy za dva výběry v draftech získali Panteři Jaromíra Jágra z New Jersey Devils. Ještě do konce sezony 2014/15 stihl dvaačtyřicetiletý veterán ve 20 zápasech posbírat 18 bodů (6+12) a jasně ukázal, že ještě nepatří do starého železa. Následně podepsal jako volný hráč nový roční kontrakt. V ročníku 2015/16 pak nastřádal do statistik 66 bodů (27+39), získal Bill Masterton Trophy a pomohl Floridě poprvé od roku 2012 do play-off. Rovných padesát bodů zaznamenal při hře pět na pět, což byl čtvrtý nejlepší výsledek v soutěži. Měli to být Jágrovi „nástupci“ v dresu Panthers. Kde jsou dnes hráči, které si Florida vybrala v draftu roku 2015? Jako Panter odehrál ještě sezonu 2016/17. Celkem zaznamenal ve 181 zápasech 130 bodů a 49 branek. Tento obchod byl pro floridský klub solidní výhrou. K (možná) nečekané produktivitě přidala česká superstar ještě něco navíc, co má v klubu dopad až do dnešních dnů - vnesl do týmu pracovní morálku, která ovlivňovala a ještě nějaký čas bude ovlivňovat hráče, kteří s ním tehdy hráli. Foto: Profimedia.cz

Los Angeles Kings: Marcel Dionne Mělo tady figurovat jméno Wayna Gretzkyho? To je otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Kanada neměla mnoho lepších hokejistů, než jakým byl Marcel Dionne. Subtilní centr rozdělil kariéru v NHL mezi tři kluby – Detroit, Los Angeles a New York Rangers. Během devatenácti sezon zaznamenal v základní části soutěže 1771 bodů (731+1040) a i když se nikdy neradoval ze zisku Stanley Cupu, stal se nezapomenutelnou legendou 70. a 80. let. Podle mnoha expertů je Dionne jedním z nejvíce nedoceněných (nebo - chcete-li - nejvíce podceňovaných) hráčů v historii NHL. Je to daň za to, že hrál po boku Wayna Gretzkyho. Legie zkázy a 6 dalších nejslavnějších útočných formací v historii NHL Do Los Angeles přišel v roce 1975 z Detroitu, kde odehrál první čtyři roky v NHL, spolu s Bartem Crashleym za dvojici Terry Harper, Dan Maloney. Jak se záhy ukázalo, bylo angažování Dionneho skvělým tahem. V klubu odehrál 921 zápasů v základní části, v nichž zaznamenal 1307 bodů, což z něho dělá nejproduktivnějších borce v historii Los Angeles Kings. Zároveň je s 550 góly druhým nejlepším střelcem v dějinách a se 757 asistencemi nejlepším nahrávačem. A to je důvod, proč dostává v tomto výběru přednost před Gretzkym. Foto: Profimedia.cz

Minnesota Wild: Nino Niederreiter Už jako pátého hráče v celkovém pořadí si vybrali švýcarského forvarda Nina Niederreitera v roce 2010 v draftu NHL Ostrované z New Yorku. Talentovaný mladík se ale v týmu neprosadil a v létě roku 2013 byl vytrejdován do Minnesoty za Cala Clattenbucka, tedy borce, který je známý tím, že v každé sezoně patří mezi špičku NHL podle počtu hitů. A zatímco Clattenbuck hrál i nadále svou destruktivní hru ve čtvrté pětce Islanders, Niederreiter v novém působišti doslova rozkvetl v jednoho z nejlépe bránících útočníků v lize. V dresu Wild pak vydržel necelých šest sezon, než byl v průběhu sezony 2018/19 vyměněn do Caroliny. Během jeho působení mužstvo nikdy nechybělo v play-off. Foto: Profimedia.cz

Montreal Canadiens: Peter Mahovlich V roce 1963 si Petera Mahovliche vybral jako druhého hráče v celkovém pořadí draftu Detroit Red Wings, ale v dresu Rudých křídel, v němž působil do roku 1969, nikdy neexceloval. Vše se změnilo po výměně do Montrealu v roce 1969. Opačným směrem putovala jednička draftu z roku 1963 Garry Monahan, jemuž se v Montrealu také nijak zvlášť nedařilo. 10 bratrských dvojic, které nasbíraly v součtu nejvíc bodů v historii NHL Mahovlich v novém působišti zázračně ožil a s každou další sezonou byl lepší a lepší. V letech 1974 až 1976 se dokonce dostal dvakrát nad stobodovou hranici v základní části soutěže. V roce 1975 nastřádal do statistik 117 bodů, což byl jeho osobní rekord. Co je však nejdůležitější, ukázalo se, že je to ideální hráč pro play-off. Ve vyřazovacích bojích šly jeho výkony vždycky ještě o poznání výše a on zaznamenával v průměru téměř bod na zápas a významně přispěl k zisku čtyř Stanley Cupů.

Nashville Predators: Kimmo Timonen Filip Forsberg, nebo Kimmo Timonen? To je otázka! Po dlouhém zvažování to u nás vyhrál finský zadák. V Nashvillu si momentálně rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek kvalitních obránců. Stačí zmínit jména Ryan Ellis či Roman Josi. Tahle „sázka na defenzívu“ se začala v klubu praktikovat v roce 1998, kdy Predátoři angažovali finského beka Kimmo Timonena. POHLEDEM SOUPEŘE: 4 nejlepší obránci v NHL podle Kevina Shattenkirka Talentovaný zadák byl draftován Los Angeles Kings v roce 1993. Aniž by jedinkrát oblékl jejich dres, byl vytrejdován v létě roku 1998 spolu s českým bekem Janem Vopatem do Nashvillu, a okamžitě se stal jednou z klíčových postav mužstva. Ve městě country zůstal osm let, během nichž podával konsistentní a vysoce nadprůměrné výkony a jeho střela od modré čáry byla v NHL postrachem všech gólmanů. Se ziskem 301 bodů je momentálně třetím nejproduktivnějším bekem v klubové historii. Foto: Profimedia.cz

New Jersey Devils: Robert Holík Odchovanec jihlavské Dukly a syn legendárního Jaroslava Holíka Robert byl draftován do NHL v roce 1989 jako desátý hráč v celkovém pořadí. Vybral si ho Hartford, kde se okamžitě prezentoval hodně nadějnými výkony a během prvních dvou sezon zaznamenal 98 bodů ve 154 zápasech. 10 českých hokejistů, kteří odehráli nejvíc zápasů v play-off NHL Po talentovaném mladíkovi začaly pokukovat skauti z ostatních týmů v NHL, ale nejrychleji jednali v New Jersey. V srpnu roku 1992 ho Ďáblové získali společně s právem výběru ve druhém kole draftu za dvojici Sean Burke a Eric Weinlich. Byl to zatraceně dobrý obchod. Holík se totiž sezonu od sezony stále zlepšoval a stal se z něho nepostradatelný pilíř týmu, s nímž dvakrát vyhrál Stanley Cup. V historické tabulce klubové produktivity mu patří sedmá příčka, podle počtu gólů je třetím nejlepším hráčem Devils v dějinách. Foto: Profimedia.cz

New York Islanders: Bob Bourne Všeobecně se očekávalo, že kanadský centr Bob Bourne vkročí na led v NHL v dresu celku Kansas City Scouts, který ho draftoval ve třetím kole v roce 1974. Klub, jenž hrál v soutěži pouhé dvě sezony, však hráče den po startu sezony 1974/75 vyměnil s New Yorkem Islanders za práva na Larryho Hornunga. Bourne pak zůstal Ostrovanům věrný 12 let. Urostlý útočník byl celou dobu, kdy hrál na Long Islandu, produktivním tahounem týmu. Byl to skvělý střelec, který se ve třech sezonách dostal na metu třiceti gólů v základní části soutěže nebo nad ni, a aktuálně je sedmým nejlepším kanonýrem v historii klubu. Hvězdy a legendy. 10 nejlepších hráčů v historii New Yorku Islanders Bourne byl jednou z klíčových osobností týmu, který na začátku 80. let minulého století vybojoval čtyřikrát za sebou Stanley Cup. V 74 zápasech play-off v těchto vítězných sezonách nasbíral do statistik 74 bodů, což zcela jasně hovoří o jeho nesmírném přínosu pro mančaft, v němž tehdy zářili Mike Bossy, Bryan Trottier, Clark Gillies, Denis Potvin či Brent Sutter.

New York Rangers: Mark Messier Pětadvacet sezon v NHL, šest vítězství ve Stanley Cupu a nespočet individuálních ocenění mluví za vše. V zámořské soutěži odehrál Mark Messier 1756 utkání. Víc jich zvládli jen legendární Gordie Howe (1767). Jeho 1887 bodů v základní části soutěže ho řadí hned za nepřekonatelného Wayna Gretzkyho a Jaromíra Jágra. V dresu New Yorku Rangers z výše zmíněné porce sezon zvládl odehrát „jen“ deset a vyhrál během nich jediný Stanley Cup. I tak to ale stačí na to, aby byl vnímán jako jeden z nejlegendárnějších hráčů klubu v jeho více než devadesátileté historii. 10 nejlepších hokejistů všech dob, kteří už ukončili sportovní kariéru Do Madison Square Garden se dostal v roce 1991 z Edmontonu, kdy mu bylo už 31 let a byl živoucí legendou soutěže. Do kanadského klubu za něho putovala jako náhrada trojice hráčů – Louie DeBrusk, Bernie Nicholls a Steven Rice. Hned ve své první sezoně v novém působišti dostal na dres kapitánské céčko, nasbíral 107 bodů a získal Hart Trophy a Ted Lindsay Trophy. V roce 1994 dovedl Jezdce ke Stanley Cupu. Messier byl rozený vůdce týmu. Měl štěstí, že ho během dlouhé kariéry nepotkala žádná vážnější zranění, což je vzhledem k jeho důraznému způsobu hry skoro zázrak. S hokejem se rozloučil ve 43 letech v Madison Square Garden. Urostlý centr byl mimořádně platným hráčem až do své poslední sezony 2003/04. O jeho důrazném pojetí hokeje svědčí i téměř dva tisíce trestných minut, které v průběhu kariéry nasbíral. V roce 2007 byl uveden do Hokejové síně slávy Foto: Profimedia.cz

Ottawa Senators: Zdeno Chára V červnu roku 2001 se lidé, zodpovědní za složení týmu v New Yorku Islanders, museli zbláznit. Dopustili totiž, aby z klubu odešel slovenský obr Zdeno Chára. Tehdy čtyřiadvacetiletý bek byl vyměněn do Ottawy spolu s Billem Muckaltem. Současně klub pustil Senátorům výběr v prvním kole draftu. Opačným směrem putoval ruský útočník Alexej Jašin, jenž byl tehdy zkušeným a uznávaným hráčem. Během sedmi sezon, které strávil v kanadském klubu, se pyšnil průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Za Ottawu odehrál 504 zápasů a nasbíral 491 bodů. Kdepak důchod. 13 aktivních veteránů z NHL, kteří mají na kontě nejvíc zápasů Po trejdu se Chára vyprofiloval v jednoho z nejlepších a nejvytíženějších obránců v NHL, který trávil na ledě v průměru 25 minut za zápas. V Ottawě odkroutil čtyři sezony, odehrál 299 utkání a připsal si do statistik 146 bodů, pak zamířil do Bostonu. Foto: Profimedia.cz

Philadelphia Flyers: Bernie Parent Kanadského brankáře Bernieho Parenta získala Philadelphia v rozšiřovacím draftu v roce 1967, kdy klub vstupoval do NHL. Talentovaný mladík strávil v dresu Letců tři roky a v roce 1971 byl za dvojici Bruce Gamble a Mike Walton vytrejdován do Toronta. V pensylvánském klubu si však záhy uvědomili, že udělali velkou chybu a zbavili se famózního gólmana, tudíž po dvou letech udělali s Torontem nový obchod a získali svého bývalého strážce klece zpět. 7 čísel, jež byla v klubech NHL nejčastěji vyřazena a nikdo je už nebude nosit Po návratu do Philadelphie se stal Parent dvakrát za sebou brankářem s nejmenším průměrem inkasovaných gólů na zápas a nejlepší byl také v počtu vychytaných nul. V letech 1974 a 1975 vyhrál kromě Stanley Cupu také Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v NHL, zároveň byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem play-off a obdržel Conn Smythe Trophy.

Pittsburgh Penguins: Ron Francis Šest hráčů bylo zapojeno v obchodu mezi Pittsburghem a Hartfordem v roce 1991. Penguins získali trojici Ron Francis, Ulf Samuelsson a Grant Jennings, do Hartfordu putovali John Cullen, Zarley Zalapski a Jeff Parker. Ron Francis byl v Hartfordu superhvězdou a prvním hráčem klubu, který v jedné sezoně nasbíral víc než sto kanadských bodů, ale v roce 1991 se sedmadvacetiletý borec rozhádal s vedením, byl zbaven funkce kapitána, upadl nemilost a posléze byl vyměněn do Pittsburghu. Nic lepšího se mu asi nemohlo stát. Vůdci a tahouni. Jágr, Straka a 18 kapitánů, kteří vedli Pittsburgh Penguins Jako pěkný bonus dostali Tučňáci švédského obránce Ulfa Samuelssona, který byl v Hartfordu nespokojený a dokonce uvažoval o návratu do vlasti. Oba hráči se v letech 1991 a 1992 zásadní měrou zasloužili o zisk dvou Stanley Cupů. Francis strávil v Pittsburghu ještě dalších sedm skvělých sezon, v nichž zvládl odehrát 553 zápasů a nasbíral 613 kanadských bodů. Foto: Profimedia.cz

San Jose Sharks: Joe Thornton Momentálně devětatřicetiletý Joe Thornton není jen legendou NHL, ale také klubu San Jose Sharks, kde působí od roku 2005, kdy byl do Kalifornie vytrejdován za tři hráče (Marco Sturm, Wayne Primeau Brad Stuart) z Bostonu. Pro Bruins to byl jeden z nejhorších obchodů v dějinách klubu, pro Sharks možná nejlepší. Od té doby se totiž Thornton stal jedním z nejvlivnějších hráčů v klubové historii. Nikdo nemá na kontě víc plusových bodů než on (180) ani víc asistencí (773). 10 největších legend v historii San Jose Sharks. Míří mezi ně i Hertl? Kvůli urostlé postavě a metrákové hmotnosti dostal přezdívku „Jumbo“, která skvěle sedí také k jeho hernímu stylu. Když se rozjede s pukem směrem k brance soupeře, málokdo ho může zastavit. Obrovsky silný je především při hře u mantinelů. Jeho velkou předností je vyrovnanost výkonů Jako by na něm přibývající léta téměř nezanechávala stopu – stále patří k uznávaným personám v NHL. Foto: Profimedia.cz

St. Louis Blues: Brett Hull Bretta, syna slavného Bobbyho Hulla, si vybralo Calgary v roce 1984 až jako 117. hráče v draftu. O čtyři roky později, kdy se z něho stával jeden z nejskvělejších střelců v historii NHL, se ho Plameny zbrkle zbavily. Spolu se Stevem Bozekem ho poslaly do St. Louis výměnou za Ricka Wamsleyho a Roba Ramage. V Calgary tehdy potřebovali kvalitního brankáře a vyhlédli si Wamsleyho ze St. Louis. Blues zase chtěli posílit ofenzívu a přestože o Hullovi kolovaly zvěsti, že nemá potřebnou disciplínu a morálku, riskli to a vlasatého forvarda získali do týmu. Určitě toho nikdy nelitovali. 11 legendárních gólů z prodloužení, které padly v bojích o Stanley Cup Hull se v letech 1989 až 1992 dostal v základní části soutěže třikrát přes metu sedmdesáti nastřílených branek. V sezoně 1990/91 dal neuvěřitelných 86 gólů v základní části a 11 v play-off. To je dodnes rekord NHL pro pravé křídlo. Pouze Wayne Gretzky dokázal v jedné sezoně nasázet víc branek. Foto: Profimedia.cz

Tampa Bay Lightning: Nikolaj Chabibulin Ruský brankář Nikolaj Chabibulin nestrávil v dresu Tampy Bay mnoho času, ale během pouhých čtyř sezon se nesmazatelně zapsal do klubové historie. Dokázal totiž to nejcennější, co gólman může udělat – přivedl svůj tým do play-off a v něm skvělými výkony pomohl ke Stanley Cupu. V případě floridského klubu to byl v roce 2004 navíc hodně nečekaný triumf. VIDEO: Bojovník! Zraněný Chabibulin nemohl vstát, přesto vytáhl skvělý zákrok Ve všech ročnících, v nichž hájil branku Blesků, podával Chabibulin nesmírně vyrovnané a nadprůměrné výkony, které ve vítězné sezoně 2003/04 vygradovaly k dokonalosti. Vyřazovací boje zakončil s průměrem 1,71 inkasovaných gólů na zápas a úspěšností zákroků 93,3 procent. Foto: Profimedia.cz

Toronto Maple Leafs: Mats Sundin Kdybyste otevřeli hokejový slovník a hledali heslo „konzistence“, „vyrovnanost“ nebo „stálost“, pak by u něj určitě bylo jméno Matse Sundina. Obrovitého švédského centra ulovil v roce 1989 jako první evropskou jedničku draftu v historii NHL Quebec, kde strávil čtyři první sezony. Ve třetí z nich se poprvé a naposled v kariéře dostal v kanadském bodování nad stobodovou hranici, když dal 47 gólů a přidal k nim 67 asistencí. V sezoně 1994/95 oblékl poprvé dres Toronta, kde hrál až do roku 2007 a stal se klubovou ikonou. Stalo se tak po megatrejdu, v něm bylo kromě něho zapojeno ještě dalších pět hráčů. Do Quebecu putovali Wendel Clark, Sylvain Levebvre a Landon Wilson, spolu se Sundinem nabrali směr Toronto ještě Garth Butcher a Todd Warriner. ŽEBŘÍČEK: Hokejoví titáni aneb 14 nejlepších centrů v historii NHL Od sezony 1997/98 byl kapitánem týmu a dodnes je nejdéle sloužícím kapitánem v NHL, který se nenarodil na severoamerickém kontinentě. Céčko nosil na dresu Maple Leafs devět sezon a stal se prvním Evropanem v klubu, který tuto funkci zastával. Ve dvanácti ze 13 sezon, jež strávil v dresu Javorových listů, byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Se 420 brankami a 987 body je rekordmanem historických statistik klubu. Foto: Profimedia.cz

Vancouver Canucks: Markus Näslund Švédský útočník Markus Näslund byl v roce 1991 draftován v prvním kole Pittsburghem, v jehož dresu také o dvě léta později naskočil do NHL. V sezoně 1995/96 naplno zazářil jeho talent a on v 66 zápasech nasbíral 52 bodů (19+33). Dodnes je nepochopitelné, proč se tak perspektivního hráče Penguins po skvělém ročníku zbavili výměnou za podprůměrného útočníka Aleka Stojanova, který ve stejné sezoně zaznamenal jen jediný bod v 58 zápasech... 10 nejpovedenějších trejdů v NHL, které byly upečeny na poslední chvíli Ať už stálo za tímto obchodem cokoli, pro Vancouver to byla trefa do černého a hotové požehnání. Näslund se totiž v průběhu dalších let neustále zlepšoval, v sezoně 2001/02 dosáhl na metu 90 kanadských bodů v základní části soutěže a o rok později dokonce překonal stovku. Od roku 1999 vedl mužstvo jako kapitán, byl jím dlouhých osm let, až do svého odchodu do New Yorku Rangers v roce 2008. Foto: Profimedia.cz

Vegas Golden Knights: Reilly Smith Tři roky působí v NHL celek Vegas Golden Knights a během této doby si zahrál jednou ve finále Stanley Cupu a letos hrál ve finále Západní konference. Za těmito úspěchy lze vidět i skvělou přestupovou politiku. V létě roku 2017 získali Rytíři z Floridy kanadského útočníka Reillyho Smithe a jak se rychle ukázalo, byl to nesmírně šťastný trejd. Šikovný forvard se stal motorem mužstva a v žádné ze tří sezon, které v Las Vegas odehrál, neklesl pod 50 bodů. V nedávno skončeném ročníku si dokonce vytvořil se 27 brankami osobní střelecký rekord v základní části soutěže. Foto: Profimedia.cz

Washington Capitals: Rod Langway Americký obránce Rod Lagway byl kapitánem Washingtonu Capitals od roku 1982 až do roku 1993. Byla to defenzivní jistota týmu, jemuž mnohokrát svými skvělými výkony pomohl do play-off. Dominance Washingtonu Capitals v NHL? A koho to vlastně překvapuje? Do hlavního města Spojených států se dostal v roce 1982 z Montrealu Canadiens jako součást trejdu, v němž figurovalo sedm hokejistů. Spolu s ním se stali novými hráči Capitals ještě Brian Engblom, Doug Jarvis a Craigh Laughlin, do Montrealu putovali na oplátku Rick Green a Ryan Walter. Langway získal během působení ve Washingtonu dvakrát Norris Trophy pro nejlepšího beka v NHL a v hlasování o Hart Trophy pro neužitečnějšího hráče soutěže skončil na druhém a na čtvrtém místě.