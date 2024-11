Trefy do černého. 16 nejpovedenějších trejdů od roku 2011, jež se v play-off NHL náramně vyplatily

Není to zase tak dávno, co se museli plácat po ramenou manažeři a skauti v Los Angeles a New Yorku Rangers. Povedlo se jim totiž během sezony získat hráče, kteří v play-off jejich týmy táhli až do finále Stanley Cupu. A podobně šťastnou ruku měli v poměrně nedávné době třeba v Bostonu či v Tampě Bay. V následujících kapitolách najdete 16 borců, kteří od roku 2011 hráli ve svých nových týmech ve vyřazovacích bojích velmi významnou roli.