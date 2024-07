Třaskavé přestupy. 4 (bývalí) hráči Plzně, které zlákala Slavia

Pokračování 3 / 5

Michael Krmenčík

Někdejší reprezentační útočník byl v Plzni hvězdou. Z Viktorky se dostal do Brugg, v Belgii se ale příliš neprosadil. Hostoval taky v Řecku a v roce 2021 se vrátil domů. Stála o něj Sparta, Michael Krmenčík ale nakonec zamířil na hostování do Slavie. Pokud by tehdy sešívaní postoupili do Ligy mistrů, do Belgie by poslali 2,5 milionu eur, jenže Pražané se do hlavní fáze soutěže nedostali a ve Slavii se trápil i Krmenčík. Po sezoně z Edenu odešel do Indonésie a loni v létě zamířil na Kypr. Za Slavii jednatřicetiletý forvard odehrál v lize 14 zápasů, dal čtyři góly a přidal čtyři nahrávky.

Foto: Profimedia.cz