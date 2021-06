Třaskavé a neodpustitelné přestupy. 8 hráčů, kteří zamířili ze Sparty rovnou do Slavie

Ve Slavii válí Nicolae Stanciu, který dříve býval hráčem Sparty. Fanoušci rudého týmu mu nemohou přijít na jméno, i když rumunský záložník zamířil do Edenu oklikou přes Saúdskou Arábii. Ligová historie však pamatuje i osm třaskavých přestupů na přímé lince Sparta – Slavia. Připomeňte si je. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Pavel Novotný Účastník EURA 1996 nastartoval svou ligovou kariéru ve Slavii, odkud se taky vydal vstříc zahraničnímu angažmá. Po návratu z německého Wolfsburgu ale zamířil do Sparty, za kterou odehrál přes třicet zápasů. V roce 2001 však bývalý bek zamířil zpátky do Slavie, tam už toho ale moc nenahrál. Foto: LEBEDA PAVEL / CNC / Profimedia

Ladislav Volešák Bývalý záložník je odchovancem Sparty, za tu ale neodehrál ani jeden ligový zápas. Ligovou kariéru nastartoval v sezoně 2004/05 v Mladé Boleslavi a v roce 2007 přestoupil z Letné přímo do Slavie, která jej koupila za šest milionů korun. Se sešívanými získal dva tituly, okusil Ligu mistrů a stal se důležitým článkem sestavy. Potom však odešel do Slovácka. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Martin Abraham Ostrý záložník přišel do Sparty v roce 2007 z Mladé Boleslavi. Jenže za rudý tým odehrál jen pět zápasů a v zimě zamířil do Slavie. Ovšem ani v sešívaných barvách díru do světa neudělal, zasáhl do dvanácti duelů, dal dvě branky, po sezoně v klubu skončil a odešel na Kypr. Foto: Pavel Rakusan / Ringier a.s. / CNC / Profimedia

Martin Juhar Slovenský rychlík s dobrou střelou se ve Spartě objevil před sezonou 2011/12. Na Letné si od něj hodně slibovali, Martin Juhar ale odehrál pouze třináct zápasů a po roce odešel do Slavie. Za tu během tří let nastřílel devět gólů a přidal i šest asistencí. Foto: Profimedia.cz

Bekim Balaj Z Letné přímo do Edenu si to namířil i albánský útočník Bekim Balaj. Ten za Spartu odehrál v sezoně 2012/13 dvanáct zápasů a dal v nich tři góly. Další rok hostoval v Polsku, a když bylo jasné, že jej do rudé sestavy nepustí David Lafata, tak Balaj zamířil do Slavie. Ani tam ale neudělal díru do světa, přidal další tři branky a po pár měsících odešel do Chorvatska. Foto: Profimedia.cz

Simon Deli Pamatujete na jeho kariéru ve Spartě? Že ne? Není se čemu divit, ona totiž žádná nebyla. Na Letné Simona Deliho nepotřebovali, nechali ho hostovat v Příbrami i Českých Budějovicích a poté jej pustili s klidným srdcem do Slavie, kde stoper z Pobřeží slonoviny ukázal, co v něm je. Stal se klíčovou postavou sešívaného týmu, kterému pomohl i k postupu do Ligy mistrů. Sám pak přestoupil do Brugg, letos v zimě se ale vrátil hostovat do Edenu. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Josef Hušbauer Psala se sezona 2013/14, když Sparta získala poslední ligový titul. Josef Hušbauer tehdy nastřílel osmnáct branek, stal se nejlepším střelcem ligy a později ze Sparty odešel na hostování do Cagliari. V Itálii se ale neprosadil, nevedlo se mu ani po návratu do Prahy, a tak v zimě roku 2015 přestoupil do Slavie. Tam se stal oporou a klíčovým hráčem, získal dva tituly a přidal dalších třicet ligových tref. Před rokem pak zamířil na Kypr. Foto: Profimedia.cz