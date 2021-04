Touží po zlatém hattricku. 10 hráčů Slavie, kteří mohou získat už třetí titul v řadě

Zatímco Alexander Bah, Taras Kačaraba či Jan Kuchta ve své sbírce ligový titul zatím nemají, řada hráčů Slavie už velmi dobře ví, jaké to je ovládnout tabulku Fortuna ligy. Deset fotbalistů z Edenu už brzy může oslavit zisk dokonce třetího ligového titulu v řadě. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Ondřej Kolář Příchod do Slavie: leden 2018 Do Slavie přišel krátce po trenéru Trpišovském, rovněž z Liberce. Ve Slavii nahradil Jana Laštůvku, jehož angažmá se příliš nepovedlo, a rychle se stal oporou sešívané družiny. Loni ke svému druhému titulu pomohl dokonce 23 čistými konty a také letos podává velmi dobré výkony. Bude třetí titul jeho posledním a odejde po sezoně do zahraničí, nebo v Edenu zůstane? Foto: Profimedia.cz

Přemysl Kovář Příchod do Slavie: prosinec 2016 Pětatřicetiletý gólman přišel do Slavie v zimě roku 2016 z Bulharska. Dříve býval oporou v Liberci, v Edenu už ale plní pouze roli spolehlivého náhradníka a baviče kabiny. V sešívaném dresu odchytal všeho všudy sedm ligových duelů. Foto: Profimedia.cz

Jan Bořil Příchod do Slavie: leden 2016 Do Slavie přišel na začátku roku 2016 z Mladé Boleslavi, a tak se sešívanými útočí už na čtvrtý titul. V Edenu náramně vyzrál, dostal se do reprezentace a v současné době je kapitánem Slavie. Na svém kontě má mimo jiné i památný gól do sítě Barcelony. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kúdela Příchod do Slavie: leden 2018 Ondřej Kúdela je jednou z posil, které do Edenu přivedl kouč Trpišovský. Tomuto tahu na začátku moc lidí nerozumělo, z Kúdely ale vyrostl klíčový člen sešívané družiny a nyní je ve svých 34 letech slávistickým stoperem číslo jedna. Dostal se i do reprezentace a čekalo se, že pojede na EURO, konstruktivní obránce ale dostal desetizápasovou stopku za údajnou rasistickou poznámku na adresu Glena Kamary z Rangers. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Masopust Příchod do Slavie: prosinec 2018 Reprezentační záložník přišel do Slavie rok po trenéru Trpišovském. Lukáš Masopust se ihned zabydlel na pravém kraji zálohy a zařadil se mezi klíčové postavy sešívaného týmu. Odehrál řadu parádních zápasů, mnohokrát jej ale zradila koncovka. Po odchodu Vladimíra Coufala a vzestupu Abdallaha Simy se v tomto ročníku přesunul na kraj obrany, tam ale od zimy vládne Alexander Bah. S takovou pozicí Masopust v Edenu dosud nebojoval. Foto: Profimedia.cz

Peter Olayinka Příchod do Slavie: červenec 2018 Když do Slavie přicházel, tak za něj sešívaní zaplatili přes 80 milionů korun. Peter Olayinka byl v té době nejdražším hráčem ve slávistické historii a prakticky po celou dobu si drží flek v základní sestavě. Dal gól Interu Milán v Lize mistrů, prosadil se v Evropské lize a boduje také v domácí soutěži. Ve Slavii je pětadvacetiletý nigerijský křídelník třetím rokem a útočí na svůj třetí titul. Foto: Profimedia.cz

Petr Ševčík Příchod do Slavie: prosinec 2018 Další hráč, kterého kouč Trpišovský vedl už dříve v Liberci. Také Petr Ševčík si v Edenu získal dobré postavení a blýskl se například v duelu Evropské ligy s Chelsea, které dal dva nádherné góly. Letos jej trápily zdravotní problémy, loňská sezona mu ale vyšla na jedničku - dal během ní šest branek, přidal sedm asistencí a patřil k nejlepším hráčům celého ligového ročníku. Foto: Profimedia.cz

Ibrahim Traoré Příchod do Slavie: září 2018 Zkušený záložník z Pobřeží slonoviny přišel do Slavie na podzim roku 2018 ze Zlína. V Edenu tak působí svou třetí sezonu, během níž může získat třetí titul. V současné době sice nepatří do základní sestavy, ve Slavii však stále plní nesmírně důležitou úlohu. A to jak na hřišti, tak v kabině, kde pomáhá mladším hráčům z Afriky. Foto: Profimedia.cz

Stanislav Tecl Příchod do Slavie: leden 2017 Bývalý plzeňský útočník přišel do Slavie už v zimě roku 2017 a na konci sezony zvedl nad hlavu mistrovský titul. Další ročník rozehrál na hostování v Jablonci, kde dal během podzimu osm branek, a tak se zase vrátil zpátky do Edenu. Střelecky sice nikdy nezářil tak, jak by od něj fanoušci čekali, kouč Trpišovský si ale přínos třicetiletého útočníka nemůže vynachválit. Letos se trefil zatím čtyřikrát. Foto: Profimedia.cz