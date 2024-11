Toto se Ocelářům moc nepovedlo. Třinec zatím příliš netrefil posily

Když v roce 2018 odcházel z Třince, Oceláři ve finále nestačili na Kometu. Od té doby Slezané získali pět extraligových titulů. Urostlý Bohumil Jank několik posledních let působil v Hradci Králové, odkud se před sezonou vrátil do Třince. Výsledek? Oceláři jsou předposlední, dvaatřicetiletý bek má na kontě jen dvě asistence a 31 trestných minut.

Jednatřicetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi hrál v posledních letech za Mladou Boleslav, Litvínov, Kometu nebo Zlín. Před sezonou přišel do Třince, za Oceláře ale odehrál jen dva extraligové zápasy. Dalších 19 startů přidal za partnerský prvoligový Frýdek-Místek, který je ve své soutěži poslední.

Šestadvacetiletý francouzský reprezentant, který startoval na dvou světových šampionátech, působil několik posledních let v zámoří. Byl produktivní a hodně si od něj slibovali i v Třinci. Jusitn Addamo ale zatím zcela nepřesvědčil, ve 22 zápasech dal jen čtyři branky a přidal dvě nahrávky. Čeká se od něj víc.

Michal Teplý

Účastník dvou juniorských šampionátů několik let bojoval o místo v kádru Chicaga, do NHL se ale nikdy neprosadil, a tak se před touto sezonou vrátil ze zámoří domů a posílil Třinec. Na kontě má 21 startů, dva góly a sedm nahrávek. Není to úplně špatná bilance, vedení Ocelářů v jeho podání ale čekalo větší přínos. Přeci jen, třiadvacetiletý útočník se v minulé sezoně AHL dostal celkově na 32 bodů.

