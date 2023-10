Toto se nepovedlo. 4 posily Slavie z léta roku 2021, které v Edenu totálně vybouchly

Dán Mads Emil Madsen přišel do Slavie z rakouského celku LASK Linz. Sešívaní za něj zaplatili milion eur, pětadvacetiletý dánský záložník ale vůbec nepřesvědčil. V lize zasáhl do pouhých 12 zápasů, ve kterých si připsal dvě asistence. Po roce odešel do Dánska.

Bylo okolo toho pořádné haló. Srbský rychlík v roce 2021 skončil ve Spartě a zadarmo odešel do Slavie. V Edenu si od něj hodně slibovali, Srdjan Plavšič toho ale moc neukázal. Místo v sestavě si nezískal, během 24 ligových startů za Slavii dal jediný gól, přidal tři nahrávky a loni hostoval v Baníku. V létě se snažil prosadit znovu, jenže neuspěl a odešel do polského Rakówa.

Michael Krmenčík

V létě roku 2021 se spekulovalo o jeho příchodu do Sparty, kterou vedl Pavel Vrba, jenž si Michaela Krmenčíka přál. Bývalý plzeňský kanonýr ale nakonec odešel do Slavie, která jej přivedla na hostování z belgických Brugg. V Edenu věřili, že jim Krmenčík vystřílí postup do Ligy mistrů a pak jej získají natrvalo. Jenže bývalý reprezentační forvard toho moc neukázal, ve 14 ligových zápasech dal čtyři branky a po roce odešel do Indonésie. Od léta je na Kypru.

Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia