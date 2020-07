Toto je budoucnost Sparty. 7 hráčů z Letné, kteří patří do reprezentační jednadvacítky

Václav Drchal

Dalším hráčem Sparty, který se dostal do reprezentační jednadvacítky, je Václav Drchal. Dvacetiletý útočník by se v budoucnu mohl stát sparťanskou ofenzivní jedničkou, ovšem vinou zdravotních problémů v uplynulém ročníku zasáhl jen do tří zápasů. Spekuluje se proto, že odejde na hostování do Mladé Boleslavi.

Foto: Profimedia.cz