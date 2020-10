Toto je 12 nejlepších českých nahrávačů v historii NHL. Mezi elitou už je Voráček i Krejčí, na Jágra ale nikdo nemá

Centr Michal Pivoňka byl do NHL draftován v roce 1984 Washingtonem. V soutěži si poprvé zahrál o dva roky později. Kladenský rodák za mořem vydržel až do sezony 1998/99, jedenáctkrát hrál i v play-off. Tuto dlouhou pouť absolvoval v jednom týmu, barvy Capitals totiž nikdy nevyměnil . V jejich dresu nastřádal 418 přihrávek.

11. Bobby Holík – 421 asistencí

Rodák z Jihlavy a syn slavného Jaroslava Holíka se do NHL dostal v roce 1989, kdy si jej vybral tým Hartford Whalers. O sedm let později získal americké občanství. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s týmem New Jersey si v NHL vyzkoušel čtyři angažmá. Kromě Hartfordu a Devils hrál také v New Yorku Rangers a Atlantě. Za tu dobu si na konto připsal 421 asistencí.

Foto: Profimedia.cz