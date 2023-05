Toto je 10 nejlepších gymnastů všech dob. Světu a historii vládnou Rusové

Diťjatin se stal vůbec prvním gymnastou v olympijských dějinách, jemuž byla za cvičení udělena nejvyšší možná známka 10. V roce 2004 byl uveden do Mezinárodní gymnastické síně slávy.

Po skončení sportovní kariéry zastával Jurij Titov dvacet let (1976 – 1996) funkci prezidenta Mezinárodní gymnastické federace. Napsal a publikoval čtyři knihy.

V roce 1988 získal tři olympijské zlaté medaile za cvičení na koni na šíř, na kruzích a v soutěži družstev. V roce 1993 se přestěhoval do Spojených států, kde s manželkou vedl gymnastickou akademii.

O dva roky později si při autonehodě vážně poranil nohu a vypadalo to na konec sportovní kariéry. Lékaři mu končetinu chtěli dokonce amputovat, jenže Bilozerčev se zázračně zotavil a v roce 1987 už byl znovu mistrem světa, přestože už jeho noha nikdy nebyla úplně v pořádku.

Říkalo se mu „zázračný chlapec.“ V roce 1983 se stal Dmitrij Bilozerčev nejmladším gymnastickým mistrem světa v historii. Bylo mu tehdy pouhých šestnáct let a vyhrál hned ve třech disciplínách.

Gymnastický svět si ho dodnes připomíná kvůli jeho dokonalé technice na bradlech. Na tomto nářadí vyhrál tři tituly mistra světa. V roce 1988 se dostal na seznam deseti nejlepších sportovců Sovětského svazu, o dvě léta později emigroval do Spojených států, kde dodnes žije.

Boris Šachlin se narodil v roce 1932 na Ukrajině a reprezentoval Sovětský svaz. Kraloval gymnastickým disciplínám na konci padesátých a na začátku šedesátých let minulého století. Na třech olympiádách (1956, 1960 a 1964) vyhrál třináct medailí – šest zlatých, čtyři stříbrné a dvě bronzové.

3. Nikolaj Andrianov (Sovětský svaz)

Trojnásobný účastník olympijských her (1972 v Mnichově, 1976 v Montrealu a 1980 v Moskvě) získal celkem patnáct medailí z toho sedm zlatých, pět stříbrných a tři bronzové. Až do her v Pekingu, kde ho překonal americký plavec Michael Phelps, byl Nikolaj Adrianov vůbec nejúspěšnějším olympionikem všech dob.

Kromě úspěchů na hrách se stal také čtyřikrát světovým a desetkrát evropským šampionem. Zemřel v roce 2011 ve věku 58 let.

