Totální propadáky. Připomeňte si 15 nejhorších posil v historii „novodobé" Plzně

Angažování Pavla Horvátha, Daniela Koláře, Davida Limberského, Marka Bakoše či Matúše Kozáčika se ukázalo být absolutní trefou do černého. Jenže ne vždy kluboví manažeři vytipují toho správného hráče. A tak i Plzeň už uskutečnila několik obchodů, které se jí vůbec nevyplatily. Výběr 15 nejhorších posil v „novodobé" historii klubu najdete v následujících kapitolách.

Diego Živulič Ve Zlíně z něj vyrostla opora a pilíř středové řady. V roce 2017 chorvatský záložník přestoupil do Plzně a v úvodních sedmi kolech nechyběl na hřišti ani jednu minutu. Jenže pak se na hřiště dostal už jen dvakrát a v létě odešel. Od léta je v polské Wroclawi. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Tomáš Poznar V sezoně 2016/17 přestoupil ze Zlína do Plzně. V dresu Viktorky debutoval Tomáš Poznar v šestém kole, na západě Čech se od něj ale čekalo víc. Vyšla mu sice zimní příprava, trenér Pivarník mu dal na jaře přednost i před Krmenčíkem s Bakošem, ale o místo v základní sestavě stejně rychle zase přišel. V dresu Viktorky nedal ani jeden ligový gól, potom byl na hostování v Baníku a teď je zase ve Zlíně, kde se mu vede o poznání lépe. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Tomáš Berger Syn legendárního Jana Bergera se výrazně podílel na návratu pražské Dukly zpět na prvoligovou mapu. V roce 2012 si nadaného záložníka všimli v Plzni a v polovině sezony ho přivedli na západ Čech. Berger ale nezaujal, ve čtyřech zápasech odehrál jen 42 minut a po půl roce se vrátil bez famfár na Julisku. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Stanislav Tecl Měl být novou útočnou hvězdou, nástupcem Marka Bakoše, nejlepším ligovým střelcem a budoucím reprezentantem. Na podzim 2012 dal v 11 zápasech a Jihlavu deset branek a v zimě odešel do Plzně, která za něj neváhala zaplatit 20 milionů korun. Tecl ale nepřesvědčil, za žádného trenéra si nevybojoval stálé místo v sestavě a v létě roku 2015 přestoupil do Jablonce, který za něj zaplatil deset milionů korun. Aktuálně působí ve Slavii. Foto: Profimedia.cz

Martin Fillo V Plzni hrál už od žáků. V prvním týmu debutoval v 18 letech a zdálo se, že má nakročeno k velké kariéře. V roce 2008 odešel do norského Stavangeru, odkud se však po třech letech vrátil. V kvalifikaci o Ligu mistrů se sice blýskl gólem do sítě Kodaně, od plzeňského angažmá si ale sliboval víc a po půl roce odešel do Mladé Boleslavi. Pak to zkoušel ve Viktorce ještě dvakrát, pokaždé však bez výraznějšího úspěchu. Od léta 2015 byl hráčem Teplic a nyní je v Baníku. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Aidin Mahmutovič Psala se sezona 2014/15, když Aidin Mahmutovič přestoupil do Plzně. Měl se stát hlavní ofenzivní zbraní Viktorky, Z Teplic přicházel s vizitkou elitního kanonýra, na což ale na západě Čech nenavázal. Na jaře dal sice šest branek, místo v sestavě si však nevybojoval. Na podzim v další sezoně zasáhl jen do devíti duelů, ve kterých přidal tři góly. Poté Mahmutovič zamířil na hostování do Olomouce, následně hostoval v Příbram a později odešel do řeckého Panioniosu. Foto: Profimedia.cz

Jan Chramosta Byl považován za klenot českého fotbalu. Do ligy vlétl v roce 2009 coby osmnáctiletý benjamínek a v prvních šesti zápasech nastřílel pět branek. V rozletu ho ale brzdily zdravotní problémy i výpadky formy. V létě 2014 zamířil na hostování do Plzně, které načal velmi dobře a ve třech zápasech dal tři branky. Pak už se ale neprosadil, na jaře téměř nehrál a po sezoně se vrátil do Mladé Boleslavi, nyní je v Jablonci. Foto: Profimedia.cz

Martin Pospíšil Vladimír Darida dovedl v roce 2013 Plzeň do Ligy mistrů a následně odešel do Freiburgu. Na západě Čech ho měl nahradit Martin Pospíšil, který se díky výkonům v Olomouci zařadil mezi nejlepší ligové záložníky. Jenže v kádru Viktorky se neprosadil. Po půlročním hostování, během kterého odehrál jen čtyři zápasy, se vrátil na Hanou. Od sezony 2014/15 byl klíčovým hráčem Jablonce, ze kterého zamířil do Polska. Foto: Ladislav Němec / MAFRA / Profimedia

Radek Šírl Radek Šírl vyhrál v roce 2008 s Petrohradem Evropskou ligu a před sezonou 2012/13 se objevil v Plzni. David Limberský mu ale nedal „čuchnout“ a tak se někdejší reprezentant vrátil po měsíci do Mladé Boleslavi, ze které ho Viktorka krátce předtím přivedla. Rok nato putoval do Bohemians 1905, aniž by si za Plzeň zahrál soutěžní zápas. Tento obchod se ukázal býti maximálně zbytečným…. Foto: Profimedia.cz

Edgar Malakjan Když Plzeň bojovala v roce 2011 s Pjunikem Jerevan o Ligu mistrů, vedení klubu natolik zaujaly výkony Edgara Malakjana, že ho o rok později koupili. Viktorka přivedla arménského záložníka za docela velké peníze, Malakjan se ale předpokládanou náhradou za Václava Pilaře nestal. V Plzni odehrál jen šest zápasů, neprosadil se ani na hostování v Českých Budějovicích, a momentálně působí v Arménii. Foto: Profimedia.cz

Ergys Kace Šestadvacetiletý albánský reprezentant, který si zahrál i na mistrovství Evropy ve Francii, přišel v roce 2016 do Plzně na hostování z PAOK Soluň. Měl se stát jednou z ligových hvězd, místo toho ale odehrál jen čtyři zápasy, natropil několik problémů a po pár měsících se vrátil zpátky do Řecka, kde stále působí. Foto: Profimedia.cz

Andreas Ivanschitz V Plzni věřili, že se stane nástupcem Pavla Horvátha. Bývalý rakouský reprezentační záložník dorazil na západ Čech z MLS, kterou se Seattlem dokonce vyhrál. Předtím hrál za Rapid Vídeň, Salcburk, Mainz, Panathinaikos či Levante. V české soutěži se ale neprosadil. V jarní části sezony 2016/17 zasáhl do osmi zápasů, z toho byl pětkrát v základu a dal tři branky. V dalším ročníku byl ve hře jen pětkrát, celkově odehrál 73 minut a kádr Viktorky opustil. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Roman Adamov Roman Adamov hrál za všechny mládežnické ruské reprezentace, tři zápasy si připsal i v dresu reprezentačního áčka, se kterým byl na bronzovém Euru 2008. Ovládl tabulky střelců v ruské lize a získal i mistrovský titul s Kazaní. V roce 2012 přišel z Rostova na Donu do Plzně, v lize ale odehrál jen 81 minut, dal jeden gól a po roce se vypařil. Foto: Profimedia.cz

Egon Vůch Když Plzeň kupovala v roce 2015 teplického záložníka Egona Vůcha, hodně si od něj slibovala. Na jaře ho nechala ještě na severu Čech, pak se měl ale stát důležitým článkem základní sestavy. To se však nestalo, Vůch herně nepřesvědčil, naskočil jen do tří zápasů, navíc porušil životosprávu a prý měl i osobní problémy. Působil taky v Liberci a nyní je v Žižkově. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia