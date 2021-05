Totální přehmaty. 3 cizinci, které Sparta nepochopitelně nechala pláchnout jinam

Vjačeslav Karavajev (Rusko)

Ligová bilance: 88 zápasů / 6 gólů

Levý ruský obránce se v České republice objevil poprvé v roce 2014, když zamířil z CSKA Moskva hostovat do Dukly. Poté hrál i v Jablonci a v sezoně 2016/17 už válel na Letné. Během tohoto ročníku zasáhl do 27 duelů, ve kterých dal tři branky a přidal osm asistencí.

V té době patřil k nejlepším hráčům rudého týmu, jenže v létě do Sparty přišel Andrea Stramaccioni a ten začal upřednostňovat Ondřeje Zahustela. Vjačeslav Karavajev tak v další sezoně zasáhl jen do tří duelů a v zimě přestoupil do Arnhemu, odkud později zamířil do Petrohradu, který za něj zaplatil osm milionů eur.

Karavajev patří k oporám Zenitu a na kontě má i jedenáct startů v ruské reprezentaci. Z Letné ho vyštvali, adekvátní náhradu za něj ale od té doby nenašli.

