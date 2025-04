Top posily. 3 hráči, kteří mají lví podíl na titulu Slavie

Pokračování 2 / 4

Antonín Kinský

Ještě v minulé sezoně pomáhal zachraňovat Pardubice, od zimy už je brankářem Tottenhamu. Mezitím se stihl v létě vrátit do Slavie a stal se jedničkou sešívaného týmu, kterému v té době chyběl Jindřich Staněk. Antonín Kinský podával výborné výkony, na ligové scéně i v Evropě, dostal se do reprezentace. V zimě sice přestoupil do Londýna, na podzimním sešívaném tažení měl ale lví podíl.

Foto: Profimedia.cz