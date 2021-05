Tomu to cinkalo. Osm medailí, které v kariéře vybojoval Jaroslav Bednář

Jaroslav Bednář se s vrcholovým hokejem rozloučil po sezoně 2017/18 v Hradci Králové, s nímž došel do semifinále play-off. Poté, co Mountfield padl v sérii s Třincem, rodák z Prahy uzavřel kariéru. Bez hokeje to ale nevydržel a od ročníku 2018/19 hájil barvy Vrchlabí ve třetí lize. V minulé sezoně se posunul ještě o soutěž výš, vrátil se do Slavie, kde byl stále nesmírně platným hráčem - v 21 zápasech posbíral 21 bodů (7+14). Připomeňte si, co během vrcholové kariéry dokázal, v následujících kapitolách.