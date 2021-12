Tomáš Tatar a spol. Podívejte se, kolik si v aktuální sezoně vydělají nejlépe placení slovenští hráči v NHL

2. Richard Pánik (New York Islanders) – 3,2 milionu dolarů

Třicetiletý útočník Richard Pánik zámořskou kariéru odstartoval v Tampě Bay, hrál taky za Toronto, Chicago a Arizonu, odkud odešel v létě roku 2019 jako volný hráč do Washingtonu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. V dresu Capitals však moc dlouho nevydržel a byl vytrejdován do Detroitu, odkud se následně stěhoval do současného působiště v New Yorku Islanders. Tam však nemá na růžích ustláno a pendluje mezi prvním týmem a farmářským celkem.

V dresu ostrovanů nastoupil v současném ročníku pouze do čtyř zápasů, ve kterých zaznamenal jediný bod za asistenci. Smlouvu má podepsanou až do roku 2023 a v aktuální sezoně mu zajišťuje plat ve výši 3,2 milionu dolarů. Stejnou gáži mají letos také dva Češi – Michal Hronek a Dmitrij Jaškin.