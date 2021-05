Tomáš Souček a spol. 20 nejlepších hráčů v aktuální sezoně anglické Premier League

Který fotbalista je nejlepším hráčem aktuální sezony anglické Premier League? A kdo další patří mezi nejlepší dvacítku v soutěži? Pokusili jsme se na tyto otázky odpovědět formou žebříčku a odpovědi najdete v následujících kapitolách.

20. Joao Cancelo (Manchester City) Portugalec Joao Cancelo je odchovancem Benfiky Lisabon, za kterou však odehrál v prvním týmu jen jediný ligový zápas. Výrazněji na sebe upozornil až poté, co zamířil (nejdříve na hostování a posléze na přestup za 15 milionů eur) do španělské Valencie. V sezoně 2017/18 hostoval v Interu Milán a následně se stěhoval za více než 40 milionů eur do Juventusu. Jeho výkony v dresu Staré dámy natolik zaujaly skauty Manchesteru City, že z něho anglický klub udělal předloni v létě nejdražšího pravého beka ve fotbalových dějinách, když za něho zaplatil 65 milionů eur. Část této ceny však tvořila hráčská výměna, protože opačným směrem putoval brazilský zadák Danilo. Pogba, Zidane, Ibrahimovič a spol. 20 hráčů, na kterých Juventus Turín nejvíc vydělal Trenér Pep Guardiola nelpí dogmaticky na tom, že je to pravý bek a často umísťuje Cancela na opačnou stranu hřiště. A on vyniká i tam. Na tom, že Manchester City inkasoval neméně gólů v aktuálním ročníku Premier League, má obrovskou zásluhu právě šestadvacetiletý Portugalec. Foto: Profimedia.cz

19. Callum Wilson (Newcastle United) Na tom, že se Newcastle United už nějaký čas nemusí strachovat o sestup z Premier League, má velkou zásluhu útočník Callum Wilson. Devětadvacetiletý Angličan nasázel soupeřům tucet gólů, což je skoro třetina všech branek týmu. K nim přidal ještě pět nahrávek. Foto: Profimedia.cz

18. Mateo Kovačič (Chelsea) Mateo Kovačič je dirigentem v záloze mužstva. Umí perfektně organizovat hru, je technicky skvěle vybavený a pořád se zlepšuje. Tohoto hráče prostě nikdo na hřišti nemůže přehlédnout, a to i přesto, že Jorgingo a N’Golo Kanté dostávají v záloze Chelsea více herního času. Na Stamford Bridge ale vědí, že udělali v roce 2019 moc dobrý tah, když si chorvatského borce po ročním hostování koupili z Realu Madrid. Foto: Profimedia.cz

17. Sadio Mané (Liverpool) Senegalský reprezentant Sadio Mané hraje už pátým rokem v dresu Liverpoolu, kam zamířil v létě roku 2016 za 34 milionů liber ze Southamptonu. Stejně jako v předchozím působišti patří i na Anfield Road k oporám mužstva. Jeho blesková adaptace na nové prostředí mnohé odborníky zaskočila. Mané se rychle stal jednou z nepostradatelných opor týmu. Devětadvacetiletý útočník nastřílel v dresu Reds v Premier League 72 gólů ve 158 zápasech. V aktuálním ročníku má na kontě devět branek a pět asistencí. Foto: Profimedia.cz

16. Jesse Lingard (na hostování z Manchesteru United ve West Hamu United) Osmadvacetiletý Jesse Lingard se (pro mnohé překvapivě) nevešel do kádru Manchesteru United a byl „vykázán“ na hostování do West Hamu. Nic lepšího se mu asi nemohlo přihodit. V novém působišti jako by ho pokropili živou vodou a momentálně patří mezi absolutně nejlepší anglické hráče v Premier League. Od příchodu do londýnského klubu odehrál 13 utkání a zaznamenal devět gólů a tři nahrávky. I díky jeho skvělým výkonům jsou „Kladiváři“ ve hře o účast v evropských pohárech. Foto: Profimedia.cz

15. Édouard Mendy (Chelsea) Stejně jako kdysi Petr Čech přišel na Stamford Bridge z francouzského Rennes loni v září také Édouard Mendy. Londýnský klub poslal za brankáře do Francie téměř 27 milionů liber, ale vzhledem k tomu, že poměrně nedávná brankářská jednička Kepa byl absolutně z formy, byly to dobře vynaložené peníze. Mendy se rychle sžil s týmem, stal se oporou, má jisté místo mezi tyčemi a může se pochlubit nejpůsobivějšími brankářskými statistikami v lize. Přestože se narodil ve Francii, reprezentuje zemi svých předků - Senegal. Foto: Profimedia.cz

14. Tomáš Souček (West Ham United) Z českých fotbalových jmen je v současnosti tím nejskloňovanějším Tomáš Souček. Loni v lednu odešel za čtyři a půl milionu eur na hostování do West Hamu United, kde si vedl tak dobře, že si vysloužil přestup v hodnotě 16,2 milionu eur. Pracovitý a běhavý záložník uchvátil anglickou Premier League a od té doby jeho tržní cena vyskočila na dvojnásobek. Český reprezentant nechyběl na hřišti v Premier League ani minutu, nastřílel devět gólů a k nim si připsal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

13. Rúben Dias (Manchester City) Klíčovou posilou Manchesteru City se stal loni na podzim portugalský reprezentační stoper Rúben Dias. Citizens za talentovaného mladíka zaplatili 68 milionů liber, ale ani na moment nemohli tohoto obchodu litovat. Dias se okamžitě dokonale sžil s týmem a zapadl do herních plánů kouče Pepa Guardioly. S Johnem Stonesem vytvořili prakticky neprostupné duo, na němž si ofenzívy soupeřů pravidelně lámou zuby. Je jisté, že Manchester City dokonale zalátal díru po Vincentu Kompanym, který z klubu odešel před dvěma lety. Foto: Profimedia.cz

12. Marcus Rashford (Manchester United) Marcus Rashford vlétl na scénu v Premier League v průběhu sezony 2015/16 a okamžitě na sebe upoutal velkou pozornost. Necelé čtyři měsíce poté, co debutoval v dresu Manchesteru United, už dostal první šanci v seniorské reprezentaci Albionu a zahrál si také na Euru ve Francii. Stal se tehdy ve věku 18 let a 228 dní nejmladším hráčem, který reprezentoval Anglii na evropském šampionátu. Jsou skvělí a pekelně drazí. 10 útočníků z anglické Premier League, kteří mají nejvyšší tržní cenu Na Old Trafford je Rashford nepostradatelný. V aktuální sezoně naskočil do všech 35 zápasů v Premier League a jen třikrát nebyl v základní sestavě. Zaznamenal v nich deset gólů a devět asistencí. Na to, že mu je teprve třiadvacet let, už toho ukázal poměrně dost a podle expertů už je jednou z největších osobností ostrovního fotbalu. Foto: Profimedia.cz

11. Alexandre Lacazette (Arsenal) Arsenal neprožívá dobrou sezonu a v příštím ročníku zůstane zřejmě bez účasti v evropských pohárech, přesto by se pár pozitiv dalo najít. Jedním z nich je střelecká potence francouzského forvarda Alexandra Lacazetteho. Především období mezi březnem a dubnem se mu opravdu povedlo. V Premier League nastřílel v 29 zápasech 13 branek a na další dvě nahrál. Foto: Profimedia.cz

10. Jack Grealish (Aston Villa) Aston Villa zřejmě jen těžko udrží svou pětadvacetiletou hvězdu – útočníka či záložníka Jacka Grealishe. Talentovaný borec s irskými kořeny je odchovancem klubu a má v něm podepsanou smlouvu do roku 2025, ale o jeho služby se uchází řada bohatých a slavných konkurentů. „Já jsem klub!“ Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League Grealish nastřílel ve 22 zápasech, do kterých v aktuální sezoně Premier Legue nastoupil (vždy v základní sestavě), šest branek a k nim dodal deset gólových nahrávek. Je to borec s mocným tahem do šestnáctky, takže si vykoleduje spoustu faulů od protivníků. Umí báječně přihrávat, je technicky na výši, perfektně dokáže udržet balon. Škoda, že ho načas vyřadilo ze hry zranění, jinak by byl v tomto žebříčku jistě na vyšších příčkách. Foto: Profimedia.cz

9. Patrick Bamford (Leeds United) Od roku 2012 hostoval útočník Patrick Bamford, který původně patřil londýnské Chelsea, v šesti klubech. Sezonu 2017/18 strávil ve druhé nejvyšší soutěži v Middlesbrough, odkud se přesunul do Leedsu. I díky jeho parádním výkonům se United dokázali loni po dlouhých letech vrátit do Premier League a mezi elitou rozhodně nejsou žádným otloukánkem. Sledujte přenos utkání Burnley - Leeds United online! Svoje dravé ofenzivní instinkty v aktuální sezoně přetavil v 38 utkáních v 15 branek a sedm asistencí. Přímo se tak podílel na více než 40 procentech gólů, které Leeds dosud soupeřům nasázel. Foto: Profimedia.cz

8. Mason Mount (Chelsea) Není příliš obvyklé, aby se do prvního týmu Chelsea probojoval odchovanec klubové akademie, ale Masonovi Mountovi se to povedlo. Dvaadvacetiletý talent odehrál 33 ligových zápasů (29 z nich v základní sestavě), dal šest branek a na pět přihrál. Na to, že je tak mladý, nemá absolutně žádný problém se stoprocentní koncentrací v každém okamžiku utkání, umí parádně zahrávat přímé kopy a dovede vytvářet pro spoluhráče gólové šance. Pevné místo už si vybojoval i v seniorském národním týmu Anglie a nyní už má na kontě 16 reprezentačních zápasů a čtyři góly. Foto: Profimedia.cz

7. Mohamed Salah (Liverpool) Dvakrát v řadě (2017 a 2018) získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. Přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů a po třiceti letech i k vítězství v Premier League. Tihle borci se pro sebe narodili aneb 7 nejlepších útočných dvojic v historii Liverpoolu Osmadvacetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a už v roce 2018 své superhvězdě prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt, který mu až do roku 2023 zaručuje týdenní gáži ve výši 200 tisíc liber. Udělali dobře. V současném ročníku nasázel Salah ve 33 zápasech 20 gólů a přidal ještě čtyři asistence. Foto: Profimedia.cz

6. Son Heung-min (Tottenham Hotspur) V létě roku 2015 si pořídil Tottenham Hotspur do kádru za 22 milionů liber talentovaného ofenzivního záložníka Son Heung-Mina z Jižní Koreje. Šikovný hráč předtím zářil dva roky v německé Bundeslize, kde hrál v dresu Bayeru Leverkusen. Podle mnohých prognostiků měl být novým Garethem Balem. I když to nějaký čas trvalo, než si zvykl na ostrovní soutěž, nyní to vypadá, že se experti moc nemýlili. Hadry na podlahu? Toto je 19 nejošklivějších dresů v historii anglické Premier League Zvěsti o tom, že Son po sezoně opustí Tottenham, jsou stále intenzivnější a dávají dokonalý smysl, když se díváte, jak perfektně si osmadvacetiletý borec vede. Se 17 brankami už překonal svůj osobní sezonní rekord v Premier League a k přesným trefám přidal navíc deset nahrávek. Spurs budou chtít svůj klenot udržet stůj co stůj, ale pokud si mužstvo nevybojuje účast v evropských pohárech, bude to velmi těžké. Foto: Profimedia.cz

5. Jamie Vardy (Leicester City) Jamie Vardy je živoucí legendou Leicesteru City a až jednou pověsí kopačky na skobu, budou fanoušci ještě dlouhá desetiletí vyslovovat jeho jméno s posvátnou úctou. Od roku 2012 je věrný klubu, který přivedl v roce 2014 mezi anglickou elitu a o další dvě sezony dokonce k mistrovskému titulu. Nyní je mu 34 let, ale jako by odmítal stárnout a táhne Lišky jako buldok dál za úspěchy. Nejhorší manažerské rozhodnutí všech dob? Když Lipsko odmítlo Vardyho. Prý byl už starý V aktuálním ročníku Premier League dal 13 gólů a zařídil dalších devět přesnými nahrávkami. I díky jeho fenomenálním výkonům je Leicester blizoučko postupu do Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

4. Ilkay Gündogan (Manchester City) Ve třiceti letech zažívá německý reprezentant s tureckými kořeny Ilkay Gündgan nejlepší období své kariéry. V dresu Manchesteru City se nevídaně rozstřílel a k mistrovskému titulu přispěl (zatím) tuctem gólů a jednou nahrávkou. I díky němu se dlouhodobá absence Sergia Agüera prakticky nijak neprojevila. Foto: Profimedia.cz

3. Kevin de Bruyne (Manchester City) Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Devětadvacetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že je už několik sezon nejlepším hráčem v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. Foto: Profimedia.cz

2. Bruno Fernandes (Manchester United) Manchester United v loni zimě zoufale potřeboval zkvalitnit tým a hlavní vysněnou posilou se stal portugalský záložník Bruno Fernandes ze Sportingu Lisabon. O jeho přestupu na Old Trafford se mluvilo a psalo několik týdnů, ale k dohodě klubů dlouho nedocházelo. Manchesteru se totiž zdála přestupní částka, kterou požadoval jeho zaměstnavatel, dost přemrštěná. Nakonec to klaplo a za 80 milionů eur se Fernandes mohl stěhovat. Že to byl dobrý nákup, ukazují jeho výkony. V dresu Red Devils odehrál v aktuálním ročníku 35 utkání, ve kterých nastřílel 17 gólů a přidal k nim 11 asistencí. Foto: Profimedia.cz