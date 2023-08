Tomáš Kaberle a spol. 10 hráčů, kteří se neloučili s Montrealem moc vesele

Pro každého hokejistu je poctou, když může oblékat dres nejslavnějšího klubu v NHL - Montrealu Canadiens. Ne vždy však angažmá skončí podle očekávání. V následujících kapitolách najdete deset hráčů, kteří si během minulých dvaceti sezon zažili v Montrealu smutný osud. Je mezi nimi i jeden Čech.

Alexandr Sjomin (2015/16) Možná si ještě vzpomenete, jak se před pár lety poroučel z NHL potichu, zadními dveřmi, útočník Alexandr Sjomin. Ruský hokejista podepsal v roce 2013 pětiletý kontrakt v Carolině v hodnotě 35 milionů dolarů, ale vážné zranění zápěstí poznamenalo zásadně jeho kariéru. Hurricanes svou „hvězdu" o dvě léta později vyplatili ze smlouvy, ale Sjomin bez práce dlouho nezůstal. Pokaženou kariéru měl restartovat v dresu Montrealu Canadiens, ovšem odehrál jen 15 utkání a kanadský klub s ním rozvázal smlouvu. Dvojnásobný mistr světa se následně vrátil domů a od té doby hrál už jen v KHL. Foto: Profimedia.cz

René Bourque (2014/15) René Bourque nemá kromě příjmení nic společného s legendárním obráncem Rayem Bourquem. Kanadský útočník nikdy neprošel draftem NHL, ale v soutěži působil od sezony 2005/06 v dresu Chicaga a posléze Calgary Flames, kde v ročníku 2009/10 zaznamenal v 73 zápasech základní části slušných 58 bodů za 27 branek a 31 asistencí. Do Montrealu byl vytrejdován v sezoně 2011/12. Po necelých třech letech, během nichž nashromáždil do statistik ve 128 utkáních pouhých 37 bodů, bylo jasné, že jeho dny v dresu Habs jsou sečteny. V ročníku 2014/15 byl na ledě jen ve 13 duelech a pak ho Montreal rád vyměnil do Anaheimu. Ani tam se ale neprosadil a ještě před koncem ročníku putoval do Columbusu. Kariéru v NHL ukončil v ročníku 2016/17 v Coloradu. Následně se přesunul do Evropy, kde hájil barvy Djurgardenu ve švédské lize a v zahrál si také na olympiádě s Jižní Koreji, kde pomohl Kanadě čtyřmi body v šesti zápasech k bronzovým medailím. Nedlouho poté odešel do sportovního důchodu. Foto: Profimedia.cz

Louis Leblanc (2013/14) Říká vám něco jméno Louis Leblanc? Pokud jste v minulých letech sledovali Kontinentální hokejovou ligu nebo slovenskou extraligu, pak pravděpodobně ano. Tento kanadský útočník býval velkým hokejovým příslibem. V roce 2009 si ho vybral Montreal v prvním kole draftu, ale k hvězdné kariéře se nikdy nepropracoval. Poté, co prožil tři průměrné sezony na farmě v Hamiltonu, během nichž se padesátkrát objevil i na ledě v NHL, o něho ztratili Canadiens zájem a v roce 2014 poskytli jeho hráčská práva Anaheimu. V létě roku 2015 získali Leblanca Ostrované z New Yorku, s nimiž dokonce podepsal jednoletý kontrakt, ale z dohody sešlo a vydal se do Evropy. Nejdříve to zkoušel ve Slovanu Bratislava, kde se však neprosadil, pak byl hráčem Žiliny, ale ani tam díru do světa neudělal. Po kratičké anabázi ve švýcarském Lausanne pak létě roku 2016 ukončil v pouhých 25 letech hokejovou kariéru. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Kaberle (2012/13) Tomáš Kaberle patří k nejlepším českým obráncům, kteří se kdy objevili v NHL. Nejpovedenější léta prožil v Torontu, ale ze Stanley Cupu se radoval až poté, co byl vytrejdován v sezoně 2010/11 do Bostonu. Jeho poslední štací ve slavné soutěži se stal Montreal, konec kariéry v zámoří mu však poněkud zhořkl. Do kanadského klubu se Kaberle dostal výměnou za Jaroslava Špačka, který zamířil v sezoně 2011/12 opačným směrem do Caroliny. Do konce ročníku zvládl v dresu Habs 43 zápasů, v nichž nastřádal do statistik 22 bodů za tři góly a 19 asistencí, jenže mužstvo se neprobojovalo do play-off a sezonu v Montrealu považovali za neúspěšnou. Tu následující pak zkrátila výluka, během níž hrál Kaberle za mateřské Kladno, když se ale po novém roce NHL rozběhla, vyrazil opět do zámoří. V Montrealu už s ním ale moc nepočítali. Odehrál pouhých deset utkání a ačkoli měl platnou smlouvu ještě na další rok, Habs z ní českého beka vyplatili. I když se později ještě snažil o návrat do NHL, už se mu nezdařil. Foto: Profimedia.cz

Scott Gomez (2011/12) Sezona 2011/12 byla z pohledu vedení i fanoušků Montrealu Canadiens považována za neúspěšnou. Mužstvo se po čtyřech letech nedostalo do play-off, a tak se hledal obětní beránek, na kterého by se to dalo svalit. Na ráně byl americký útočník Scott Gomez. Někdejší hvězda New Jersey Devils se do kanadského klubu dostala v roce 2009 po angažmá v New Yorku Rangers. Premiérový ročník v dresu Habs se mu povedl, ale pak šly jeho výkony postupně dolů. V inkriminované sezoně odehrál jen 38 utkání, ve kterých dal pouhé dva góly. Skončilo to tak, jak to asi dopadnout muselo – klub špičkově placeného hráče, který měl být produktivním centrem první řady, vyplatil ze smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Benoit Pouliot (2010/11) Kanadského útočníka Benoita Pouliota draftovala v roce 2005 Minnesota jako čtvrtého hráče v pořadí a fanoušci klubu si od něho hodně slibovali. Nejenže jejich očekávání nenaplnil, ale navíc se choval jako namyšlená hvězda a rozmazlené děcko, takže v roce 2010 klub opouštěl jako nenáviděný hokejista a všichni byli rádi, že je pryč. Jeho novým působištěm se stal Montreal, kde asi čekali, že naplní prognózy skautů z dob, kdy ještě hrával v juniorských soutěžích, ale dostalo se jim opět jen velkého zklamání. V kanadském klubu vydržel půldruhé sezony a když v roce 2011 mířil do Bostonu, všichni si zhluboka oddechli. Foto: Profimedia.cz

Sergej Kosticyn (2009/10) Běloruského útočníka Sergeje Kosticyna si Montreal pojistil v draftu roku 2005 až v sedmém kole, přesto už o dva roky později dostal první šanci nakouknout do NHL. Kosticyn nebyl špatný hráč, ale špatná byla jeho pracovní morálka a chování mimo led. Odmítal hrát ve farmářském týmu a vynucoval si trejd do jiného klubu. V sezoně 2009/10 s ním bylo vedení klubu tak nespokojeno, že ho během prvního kola play-off odmítl pustit tehdejší kouč Jacques Martin při tréninku na led. Tím jeho angažmá v Montrealu definitivně skončilo a po sezoně zamířil do Nashvillu. Foto: Profimedia.cz

Michail Grabovskij (2007/08) Montreal neměl v minulých letech moc štěstí na běloruské hráče. Jedním z těch, na které by v klubu nejraději zapomněli, je Michail Grabovskij. Canadiens si tohoto útočníka vybrali v pátém kole draftu v roce 2004 a o dva roky později se poprvé objevil na ledě v NHL. Nakonec v dresu Habs odehrál jen 27 utkání. Stěžoval si na malou vytíženost a poté, co ho trenér posadil na střídačku během utkání proti Phoenixu, se urazil, opustil tým a odletěl za svým agentem do Los Angeles. Tím jeho angažmá v Montrealu skončilo a v létě roku 2008 byl vyměněn do Toronta. Foto: Profimedia.cz

Sergej Samsonov (2006/07) Sergej Samsonov byl v Montrealu jistým způsobem pomyslným předchůdcem Alexandra Sjomina. V létě roku 2006 podepsal jako volný hráč s Canadiens dvouletou smlouvu a tehdejší generální manažer Bob Gainey o něm mluvil v superlativech. Jenže se těžce spletl. Ruský útočník vstřelil během základní části jen devět branek a na dalších sedmnáct přihrál. Na plat, jaký pobíral, to byla žalostná bilance. V únoru ho Habs nabídli konkurenci, ale žádný klub neměl o trejd zájem. Po sezoně si ale přece jen balil kufry – byl vyměněn do Chicaga za Jassena Cullimoreho a Tomyho Salmelainena, tedy hráče, kteří se nikdy v dresu Montrealu neobjevili… Foto: Profimedia.cz

Mariusz Czerkawski (2002/03) Říkalo se mu „polský Wayne Gretzky" a byl opravdu dobrým hokejistou. Mariusz Czerkawski odehrál v NHL 745 utkání, ve kterých si připsal na konto 435 bodů (215+220), ale na roční angažmá v Montrealu asi nevzpomíná v nejlepším. Stejně tak se na něj dívají i fanoušci Habs. V New Yorku Islanders, odkud do kanadského klubu v roce 2002 zamířil, zaznamenal dvě sezony, ve kterých nastřílel přes třicet branek, a tak v Montrealu čekali, že bude tahounem mužstva. Jenže z jeho angažmá se stal naprostý propadák. Během roku v dresu Habs vstřelil jen pět branek a na dalších devět přihrál. Po odehrání 43 zápasů skončil na farmě v Hamiltonu. V Montrealu byli nakonec rádi, když ho po sezoně opět vyexpedovali do New Yorku Islanders. A tam jako by z něho spadlo prokletí a z Czerkawskiho byl opět střelec, který během sezony 2003/04 nasázel soupeřům 25 gólů a na dalších čtyřiadvacet přihrál spoluhráčům…