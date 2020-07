Tohle už je dávná historie. 6 trenérů, kteří vedli Spartu v zápasech Ligy mistrů

Víte, co mají společného všechny úspěchy Plzně v Lize mistrů? Trenéra Pavla Vrbu. To Spartu v nejprestižnější klubové fotbalové soutěži světa vedlo hned šest koučů. Ale to už je dávno...