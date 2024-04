Tohle se vyplatilo. 10 nejpovedenějších trejdů v NHL, které byly upečeny na poslední chvíli

Marián Gáborík - Los Angeles Kings (2014)

Po skončení sezony 2013/14 se museli skauti a manažeři Los Angeles Kings plácat spokojeně po ramenou, protože se jim povedl báječný trejd. Z Columbusu získali za Matta Frattina a výběr v draftu slovenského útočníka Mariána Gáboríka, který se výrazně zasloužil o to, že Kings po dvou letech vybojovali Stanley Cup. Velkou část zmíněného ročníku Marián Gáborík v Columbusu promarodil kvůli potížím s kolenem a klíční kostí. Za Blue Jackets odehrál jen 22 zápasů a klub ho vytrejdoval do Los Angeles. Nic lepšího se však šikovnému útočníkovi asi nemohlo přihodit. Gáborík se stal okamžitě po přestupu do Kalifornie jednou z největších hvězd Kings. Do konce základní části stačil nasbírat v 19 zápasech 16 bodů (5+11) a ve vyřazovacích bojích se stal doslova fantomem. V 26 duelech si připsal do statistik 22 bodů za 14 branek a osm asistencí.