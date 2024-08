Tohle se moc nepovedlo. 4 „nejhloupější“ fotbalové přestupy v posledních 35 letech

Eric Cantona (Leeds United > Manchester United)

Leeds United se stal v sezoně 1991/92 historicky posledním vítězem anglické First Division. Od následující sezony nesla (a nese) soutěž název Premier League. Z úspěchu se tehdy v dresu Leedsu radoval i francouzský reprezentant Eric Cantona, který byl jedním z nejdůležitějších hráčů týmu. Na podzim roku 1992 to měl kouč Manchesteru United Alex Ferguson na Old Trafford pořádně nahnuté. Po katastrofálním startu do sezony se už nahlas mluvilo o jeho vyhazovu, ale pak přišel zázrak. Jmenoval se Eric Cantona a Red Devils ho získali za směšných 1,2 milionu liber z konkurenčního Leedsu. Proč tehdejší manažer klubu Howard Wilkinson rozhodl, že se Cantony zbaví, je dodnes tak trochu záhadou. A to ostatní je už (slavná) historie…