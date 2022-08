Tohle se moc nepovedlo. 4 „nejhloupější“ fotbalové přestupy v posledních 30 letech

Revoluce jménem Cantona. 24 let od příchodu legendy do Manchesteru United

Na podzim roku 1992 to měl kouč Manchesteru United Alex Ferguson na Old Trafford pořádně nahnuté. Po katastrofálním startu do sezony se už nahlas mluvilo o jeho vyhazovu, ale pak přišel zázrak. Jmenoval se Eric Cantona a Red Devils ho získali za směšných 1,2 milionu liber z konkurenčního Leedsu.

Zato Eto’o pokračoval v Itálii ve famózních výkonech a pod vedením kouče Josého Mourinha během dvou sezon vyhrál všechno, co vyhrát šlo – italskou ligu i pohár, domácí Superpohár, Ligu mistrů a mistrovství světa klubů. Když v roce 2011 přestoupil do ruské Machačkaly, stal se s gáží 20 milionů eur za sezonu nejlépe placeným fotbalistou světa.

Robin van Persie (Arsenal > Manchester United)

V Arsenalu měli své důvody, proč „museli“ v roce 2012 prodat nejlepšího střelce anglické Premier League. Ale proč proboha pouštěli holandského kanonýra právě do Manchesteru United? Jak se na konci další sezony ukázalo, bylo to, jako by na Old Trafford prodali mistrovský titul.

Van Persie chtěl z Arsenalu odejít, aby mohl bojovat o nejcennější trofeje. Od klubu bylo férové, že ho pustil. Jenže posilovat jednoho z největších konkurentů v domácí soutěži byla prostě kravina...

Foto: Profimedia.cz