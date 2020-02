Tohle se fakt povedlo. 12 nejlepších lednových přestupů v historii anglické Premier League

Který anglický klub udělal v minulosti největší terno během lednového přestupního termínu? Pojďme se podívat do historie a vypíchnout nejlepší transfery uplynulých let, které se v ní uskutečnily během přestupního termínu na začátku kalendářního roku. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete tucet hráčů, kteří se nakupujícím klubům opravdu vyplatili.

Ashley Young – 2007 (Watford → Aston Villa) Tehdy jednadvacetiletý mladík Ashley Young přišel v lednu roku 2007 z Watfordu do Aston Villy za osm milionů liber, a ty se birminghamskému klubu náramně vyplatily. Ofenzivní hráč se stal rychle jednou z opor týmu a zůstal jí až do svého přestupu do Manchesteru United v roce 2011. Na Old Trafford odcházel za víc než dvojnásobek ceny, kterou Aston Villa vyplatila Watfordu. Foto: Profimedia.cz

Christophe Dugarry – 2003 (Bordeaux → Birmingham) Málokdo tomu mohl uvěřit, když v lednu roku 2003 zamířil francouzský mistr světa a Evropy Christophe Dugarry do Birminghamu. Někdejší útočník AC Milán, Barcelony a Marseille měl fantastický nástup do nového působiště – v pěti premiérových zápasech nastřílel pět branek a významnou měrou pomohl k tomu, že se klub zachránil v nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz

Gary Cahill – 2008 (Aston Villa → Bolton) Gary Cahill je „přeborníkem“ na lednové přestupy. V roce 2012 zamířil z Boltonu do Chelsea, ale ještě vydařenější transfer absolvoval o čtyři roky dříve, kdy opustil Aston Villu a podepsal smlouvu v Boltonu. Urostlý obránce byl jedním z hlavních důvodů proč se klub dokázal během čtyř let jeho angažmá udržet v nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz

Javier Mascherano – 2007 (West Ham United → Liverpool) Argentinský stoper Javier Mascherano odešel v lednu roku 2007 z West Hamu do Liverpoolu za pět a půl milionu liber. Když v roce 2010 mířil do Barcelony, katalánský velkoklub za něho poslal na Anfield Road skoro pětkrát tolik – konkrétně 24 milionů liber. Mascherano dodnes patřil k nejoblíbenějším hráčům liverpoolských fanoušků. Foto: Profimedia.cz

Patrice Evra – 2006 (AS Monako → Manchester United) V roce 2006 si manažer Manchesteru United Alex Ferguson vyhlédl v Monaku levého obránce Patrice Evru a poslal za něho do knížecího klubu asi pět a půl milionu liber. Nejspíš tohoto nákupu nikdy nelitoval. Z ARCHIVU: Kterak Manchester United vypráskal doma Barcelonu Francouzský reprezentant byl od té doby až do roku 2014 jedním ze stavebních kamenů sestavy Red Devils. Pět titulů pro vítěze Premier League a vítězství v Lize mistrů hovoří asi za vše. Foto: Profimedia.cz

Clint Dempsey – 2007 (New England Revolution → Fulham) Americký reprezentant Clint Dempsey se stal ihned po svém příchodu do Fulhamu v lednu roku 2007 klíčovým hráčem mužstva. Pod vedením kouče Roye Hodgsona překvapivě postoupil celek až do finále Evropské ligy v sezoně 2009/10. Fulham koupil ofenzivní americké eso za čtyři miliony dolarů, když v roce 2013 klub opouštěl a mířil do Tottenhamu, byla jeho cena šest milionů liber. Foto: Profimedia.cz

Luis Suárez - 2011 (Ajax Amsterdam → Liverpool) Podle mnohých fotbalových expertů patří Louis Suárez k nejtalentovanějším hráčům posledních dvaceti let. El Pistolero okouzloval během angažmá v Liverpoolu špičkovými střeleckými a driblérskými schopnostmi, rychlýma nohama a fyzickou kondicí supermana. Ve 110 ligových zápasech nasázel 69 branek, dalších třináct přidal v pohárových střetnutích. Mnozí v sezoně 2013/14 jen nevěřícně zírali, jak to Suárezovi a Danielu Sturridgeovi v ofenzívě Reds jde. Spousta lidí byla k tomuto spojení dvou ofenzivních osobností nejprve skeptická, ale hráči jim vytřeli zrak. Tihle borci se pro sebe narodili aneb 7 nejlepších útočných dvojic v historii Liverpoolu Tehdejší trenér Liverpoolu Brendan Rodgers pěl na adresu svých útočníků oslavné ódy. „Neexistuje mnoho lepších dvojic pro kombinaci. Vypadá to, že se spolu dorozumívají telepaticky, to je skvělé pro celý tým,“ radoval se. Kromě nesporných fotbalových kvalit však Suárez ukázal na ostrovech také odvrácenou tvář. Pykal zákazem hraní za rasistické chování či za kousnutí protihráče. Foto: Profimedia.cz

Riyad Mahrez - 2014 (Le Havre → Leicester City) Leicester City získal alžírského reprezentanta Riyada Mahreze v lednu roku 2014 za směšných 500 tisíc eur z francouzského klubu Le Havre. Neuplynulo ani moc času a jeho cena byla více než stonásobně vyšší. Když v roce 2018 přestupoval do Manchesteru City, zaplatili Citizens Liškám 60 milionů liber. Ještě než však k transferu došlo, pomohl Mahrez fantastickými výkony Leicesteru v roce 2016 k šokujícímu prvenství v Premier League a stal se nejlepším hráčem soutěže podle hráčské asociace PFA i podle hlasování fanoušků. Foto: Profimedia.cz

Branislav Ivanovič – 2008 (Lokomotiv Moskva → Chelsea) Londýnský velkoklub získal srbského obránce Branislava Ivanoviče v lednu roku 2008 z ruského Lokomotivu Moskva za necelých deset milionů liber. Jak se brzy ukázalo, byl to nadmíru vydařený kauf. Hvězdná sestava z hráčů, kteří chyběli na mistrovství světa v Brazílii Branislav Ivanovič se v Chelsea stal rychle jedním z pilířů mužstva a byl jím dlouhých devět let - až do zimního přestupního období v roce 2017, kdy zamířil zpět do Ruska, tentokrát do Petrohradu. Blues i díky jeho přispění vybojovali dvakrát anglický titul, třikrát FA Cup a v roce 2012 triumfovali v Lize mistrů. Foto: Profimedia.cz

Nemanja Vidič – 2006 (Spartak Moskva → Manchester United) Manchester United neváhal na začátku roku 2006 poslat na účet moskevského Spartaku sedm milionů liber, aby získal srbského stopera Nemanju Vidiče. Tehdy se stal nejdražším obráncem v historii ruské ligy. Příběh Alexe Fergusona v Manchesteru United. Od zatracení k nesmrtelnosti Pro Manchester šlo o skvělou investici, protože Vidič se stal nejlepším bekem Fergusonova celku. Pětkrát pomohl vyhrát anglickou ligu, v roce 2008 se radoval ze zisku poháru pro vítěze Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

Edin Džeko – 2011 (Wolfsburg → Manchester City) V roce 2011 si útočníka Edina Džeka z Bosny a Hercegoviny pořídili do týmu Manchesteru City za 27 milionů liber. To byla pořádná suma, ale bývalý hráč Teplic se milionářskému klubu vyplatil. Zlatí hoši z Balkánu. 6 nejlepších hráčů z Bosny a Hercegoviny v historii české ligy Hned ve svém prvním ročníku v Premier League zařídil Edin Džeko v posledním utkání proti Queens Park Rangers po 44 letech pro klub mistrovský titul. O dvě sezony později (2013/14) pomohl šestnácti ligovými góly vybojovat další prvenství v nejvyšší anglické soutěži. Foto: Profimedia.cz