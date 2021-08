Tohle se fakt nepovedlo. 7 nejhorších posil Slavie, které do Edenu přivedl trenér Trpišovský

Jindřich Trpišovský udělal ze Slavie silnou mašinu. Spousta posil, které do Edenu přivedl, zapadla do základní sestavy, jenže pár přestupů se Trpišovskému a jeho trenérskému týmu nepovedlo. Najdete je v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Lukáš Pokorný Osmadvacetiletý stoper se stal jednou z prvních posil, kterou trenér Trpišovský přivedl do Edenu. Jenže Lukáš Pokorný, jenž dorazil zhruba za dvacet milionů korun z francouzského Montpellier, ve Slavii pohořel. V sezoně 2017/18 si připsal jen tři starty, v dalším ročníku přidal dva a poté odešel na hostování do Bohemians 1905, kde působí doteď. Loni si ale připsal jediný ligový start a letos na hřišti ještě nebyl. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Ondřej Karafiát Šestadvacetiletý obránce přicházel do Slavie před rokem z Liberce, ve kterém mu vypršela smlouva. Trenér Trpišovský jej velmi dobře znal a v Edenu si od jejich spolupráce hodně slibovali. Tím spíš, když Ondřej Karafiát umí hrát jak na stoperu, tak uprostřed zálohy. Jenže ve Slavii nepřesvědčil, na podzim zasáhl pouze do pěti duelů a na jaře byl zpátky v Liberci. Letos Ondřej Karafiát patří k oporám Mladé Boleslavi. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Patrik Hellebrand Slavia se o něj přetahovala se Spartou, do které do lákal Tomáš Rosický. Úspěšnější ale nakonec byli pánové z Edenu, kam Patrik Hellebrand zamířil ze Slovácka v rozehrané sezoně 2019/20. V Edenu si připsal deset startů, moc toho ale neukázal, a tak loni zamířil na hostování. Nejprve byl zpátky v Uherském Hradišti a na jaře působil v Opavě, která spadla z Fortuna ligy. Letos dvaadvacetiletý záložník hostuje v Českých Budějovicích, ovšem zdaleka nepředvádí takové výkony, aby si řekl o návrat do Edenu. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Alexandru Baluta Rumunský ofenzivní záložník přišel do Slavie před třemi lety z Craiovy, kde byl kapitánem a jedním z lídrů. Sešívaní za něj zaplatili 68 milionů korun a v té době se stal nejdražší posilou Slavie v historii, jenže Alexandru Baluta vysoká očekávání nenaplnil. Poté, co se nevešel na slávistickou soupisku pro Ligu mistrů, odešel na hostování do Liberce. V dresu Slovanu se mu dařilo, loni však Fortuna ligu opustil a zamířil do maďarského celku Puskás Akadémia. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Jakub Hora Do Edenu přišel ve stejné době jako Lukáš Provod, z něhož ve Slavii vyrostla opravdová hvězda, Jakub Hora si ale místo nevybojoval, zasáhl jen do čtyř zápasů a z hostování se vrátil do Teplic. Ty ofenzivního univerzála, který dříve hrával i za Plzeň, následně poslaly do Lotyšska. Poté byl i v Polsku a nyní je hráčem Českých Budějovic. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Tomáš Malínský Tomáše Malínského do Edenu vystřelila parádní sezona 2019/20. Tehdy působil v Liberci, za který nastřílel sedm branek a přidal osm asistencí. Ze severu Čech tak putoval do Slavie, jenže v náročné konkurenci se neprosadil. Houževnatý krajní záložník si loni ve Slavii připsal jen čtyři ligové starty a na jaře pomohl čtyřmi nahrávkami k ligové záchraně Mladé Boleslavi. Letos je v Jablonci. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia