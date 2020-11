Tohle nevyšlo. 19 největších propadáků z draftů NHL od roku 2000

Výběr v draftu NHL je tak trochu jako sázení na koně. I tady někdy favorit propadne a překvapí outsider. Většinou se skauti trefí a hráči vybraní v úvodním kole se stanou oporami svých týmů, občas ale zmizí mezi průměrem a podprůměrem. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 19 talentů draftovaných od roku 2000, od kterých se hodně čekalo, ale velké naděje nenaplnili a už (asi) ani nenaplní.

19. Erik Gudbranson (Švédsko) - 3. volba v roce 2010 (Florida Panthers) Erik Gudbranson, na rozdíl od mnoha jmen v tomto seznamu, získal stálé místo v NHL a je plnohodnotný ligovým obráncem. V 28 letech má na kontě přes pět stovek odehraných utkání, ale podle mnoha analytiků jeho přítomnost v těchto zápasech týmům, v nichž hrál, více uškodila než prospěla. Když je Gudbranson na ledě, puk je obvykle častě před brankou celku, jehož barvy hájí. Že byl v roce 2014 třetí volbou draftu, je dnes vůbec těžké pomyslet. Na ledě je platný je kvůli své velikosti a houževnatosti, ale hokejovými dovednostmi patří do jiné éry. Na konci 90. let by mohl být Gudbranson možná stejně uznávaný jako Adam Foote. Kdo ví... Foto: Profimedia.cz

18. Valerij Ničuškin (Rusko) - 10. volba v roce 2016 (Dallas Stars) Ještě celkem nedávno hokejoví experti tvrdili, že Valerij Ničuškin může být jednou z největších ruských hvězd v NHL. Jenže ruský útočník po skvělém vstupu do soutěže v sezoně 2013/14, kdy jako nováček nastřílel 14 branek a posbíral v 79 zápasech 34 bodů, odehrál v dalším ročníku jen osm zápasů. Absolvoval totiž operaci kyčelního kloubu a pak strávil dlouhé měsíce rekonvalescencí. Skvělé reference na Ničuškina přicházely do zámoří po mistrovství světa hráčů do osmnácti let v roce 2013, kde téměř dva metry vysoký hromotluk posbíral v šesti zápasech sedm kanadských bodů. Na přelomu téhož roku byl dokonce ve výběru do dvaceti let, na světovém šampionátu odehrál všechny zápasy a přispěl k zisku bronzových medailí gólem a asistencí. Na Ničuškinovi oceňovali experti vynikající bruslení, rychlost a nebezpečnou střelu. Předpokládalo se, že díky mohutné postavě a síle by měl nadělat v obranách soupeřů pěkný průvan a když se rozhodne vyrazit na branku, bude nesmírně těžké ho zastavit. Jako omezený volný agent se však v roce 2016 nedočkal nové smlouvy v NHL, a tak podepsal kontrakt s CSKA Moskva. Po dvou sezonách v Rusku se vrátil do zámoří. Jeden ročník odehrál v Dallasu, v tom minulém byl hráčem Colorada, kde naznačil, že možná ještě neřekl poslední slovo a může alespoň částečně naplnit velký potenciál, který v něm vězel. Momentálně má 25 roků, takže má pořád ještě čas, aby z tohoto výběru po aktualizaci v příštích letech vypadl. Foto: Profimedia.cz

17. Pavel Zacha (Česká republika) - 6. volba v roce 2015 (New Jersey Devils) Na konci sezony 2015/16 si odbyl český útočník Pavel Zacha debut v NHL. Vstup do elitní soutěže se mu snad ani nemohl podařit víc - v premiérovém zápase přihrál na dva góly. Přesto bylo pro mnohé odborníky a fanoušky překvapením, když se na začátku následujícího ročníku dostal na soupisku prvního týmu. Dynamický forvard s dobrou střelou - tak mluvili o českém forvardovi skauti. Jeho urostlá postava, rychlost a obratnost spolu s chutí hrát do těla a kombinačními schopnostmi měly být v NHL hodně platnými atributy. Jenže někde se něco pokazilo. Ze Zachy hvězda (alespoň zatím) nevyrostla. Stačí se podívat, jak si vedou ostatní hráče, kteří šli v draftu roku 2015 na řadu v první desítce (Connor McDavid, Jack Eichel, Dylan Strome, Mitch Marner, Noah Hanifin, Ivan Provorov, Zach Werenski, Timo Meier a Mikko Rantanen) a je jasné, že Zacha je o třídu za nimi. Foto: Profimedia.cz

16. Jack Campbell (USA) - 11. volba v roce 2010 (Dallas Stars) V roce 2005 byl Carey Price vybrán z pátého místa a od té doby se žádný brankář nedostal výš než Jack Campbell v roce 2010, Jonathan Bernier v roce 2006 a letos Jaroslav Askarov, kteří šli na řadu jako jedenáctí. Campbell byl hvězdou mládežnických výběrů a v roce 2010 vychytal Spojeným státům na mistrovství světa dvacítek zlato. V roce 2010 ho skauti srovnávali s Pricem a předpovídali, že bude hvězdou NHL a bude bojovat o Vezina Trophy, to se ale nestalo. Nyní je mu 28 let, ale dosud ještě nikdy nezastával post jedničky mezi tyčemi. Foto: Profimedia.cz

15. Michael Dal Colle (Kanada) - 5. volba v roce 2014 (New York Islanders) Útočník celku Oshawa Generals měl za sebou v roce 2014 fantastickou sezonu. Michael Dal Colle v juniorské soutěži OHL získal v 67 zápasech 95 bodů za 39 branek a 56 asistencí. Ve dvanácti zápasech play-off přidal dalších 20 bodů (8+12). Nebylo divu, že už jako po pátém hráči v celkovém pořadí po něm sáhli Ostrované z New Yorku. Podle expertů měl perfektní hokejové myšlení, rychlé a šikovné ruce, byl silný na puku, uměl tvořit hru a byl to rozený bojovník. Navíc to nebyl jen hráč pro útočné aktivity, uměl se zapojit i do defenzivní činnosti. Bohužel Islanders sázeli v minulých letech daleko víc na veterány a talentované mladíky nechávali otřískávat ve farmářském celku. Obětí tohoto systému se stali Josh Ho-Sang, Ryan Pulock i Dal Colle. Mezi další útočníky vybrané v draftu 2014 patří Sam Reinhart, Leon Draisaitl, William Nylander a Nikolaj Ehlers. Sam Bennett, který byl vybrán jedno místo před Dal Collem, také zklamal, ale přinejmenším se stal hráčem, který získal místo v NHL. Dal Colle má šest let po draftu na kontě 85 zápasů v prestižní lize a sedm branek. Foto: Profimedia.cz

14. Dylan McIlrath (Kanada) - 10. volba v roce 2010 (New York Rangers) V jiné hokejové éře to mohlo dopadnout všechno trochu jinak, jenže téměř dvoumetrové a přes metrák vážící monstrum jménem Dylan McIlrath bylo draftováno v době, kdy hráčům jeho ražení zvonil umíráček. Mohl být vynikajícím ochráncem největších hvězd týmu a tvrdým bijcem, to by ale musel být draftován nejméně o deset let dříve. Když se dostal v sezoně 2013/14 poprvé na led v NHL, bylo jasné, že současný hokej je na jeho schopnosti příliš rychlý a zručný. Naposled se mihl v elitní zámořské lize v ročníku 2019/20 v dresu Detroitu. Celkem dosud odehrál v NHL jen 66 střetnutí a zaznamenal pět bodů. Na desítku draftu je to naprosto zoufalá bilance. Foto: Profimedia.cz

13. Boris Valábik (Slovensko) - 10. volba v roce 2004 (Atlanta Trashers) Je stříbrným medailistou z mistrovství světa hráčů do 18 let a jednou vyhrál i Calder Cup ve druhé nejvýznamnější zámořské soutěži AHL. Obránce Boris Valábik je jedním z nemnoha slovenských hokejistů draftovaných do NHL v první desítce, ale na rozdíl třeba od Mariána Gáboríka se v prestižní lize neprosadil. Talentovaného beka si vybrala v draftu roku 2004 jako desátého v celkovém pořadí Atlanta. Nejprve ho klub ponechal v juniorské lize OHL, odkud později zamířil do farmářského celku. První šanci v NHL dostal až v sezoně 2007/08, kdy odehrál sedm utkání. V dalším ročníku zvládl rovných padesát střetnutí, ve kterých se ale nejvíc blýskl počtem nasbíraných trestných minut - bylo jich 132 a k tomu měl na kontě 14 záporných bodů v +/- bodování. Naposled se v NHL ukázal v sezoně 2009/10. Pak hrál ještě tři roky v AHL, ale další šanci už nedostal. V ročníku 2012/13 se objevil v brněnské Kometě, kde v 29 střetnutích posbíral 106 trestných minut, pak si zahrál na Slovensku, v Kazachstánu, v Anglii a v sezoně 2016/17 ukončil kariéru v nižší švýcarské lize. Foto: Profimedia.cz

12. Lauri Tukonen (Finsko) – 11. volba v roce 2004 (Los Angeles Kings) Fin Lauri Tukonen se stal v draftu roku 2004 kořistí Los Angeles. Králové si ho vybrali jako jedenáctého hráče v pořadí a počítali s tím, že by se měl vypracovat v jednu z hvězd NHL. Tukonen byl mimořádně šikovným hráčem, v Los Angeles ale nedostal moc šancí, aby mohl svůj talent rozvíjet. V prvním týmu odehrál jen pět zápasů, ve kterých nezískal ani bod, ztratil jiskru a vyhasl. V roce 2008 se vrátil do Finska, kde působil až do letošní sezony. Kromě dresu Ässätu Pori oblékl i stejnokroje Växjö Lakers ve švédské lize a Klotenu ve švýcarské nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz

11. Al Montoya (USA) – 6. volba v roce 2004 (New York Rangers) Američan Al Montoya je jedním z příkladů, že vybírat v prvním kole draftu brankáře se nemusí vždycky vyplatit. V roce 2004 si talentovaného mladíka vybrali jako šestého v pořadí newyorští Rangers, v jejich dresu ale neodchytal jediné střetnutí. Dočkal se, až když ho Jezdci vyměnili do Phoenixu. Patrik Štefan a další nejméně povedené první výběry v draftu NHL Od té doby vystřídal ještě několik štací. Bývalý nejlepší brankář ze šampionátu hráčů do 20 let z přelomu let 2003/04 chytal posléze za New York Islanders, pak byl parťákem českého gólmana Ondřeje Pavelce ve Winnipegu a dvě sezony strávil na Floridě, kde však odchytal pouhých 45 zápasů. Posléze kryl záda Careymu Priceovi v Montrealu a pár utkání zvládl v dresu Edmontonu. Foto: Profimedia.cz

10. Marek Zagrapan (Slovensko) – 13. volba v roce 2005 (Buffalo Sabres) Slovenský hokejista Marek Zagrapan hokejově dozrával ve Zlíně, kde hrál dorosteneckou a juniorskou extraligu a patřil k nejnadanějším hráčům. V sezoně 2004/05 už ale válel v zámořské juniorské soutěži, kde na sebe upoutal pozornost skautů. V premiérovém ročníku nasbíral v 59 zápasech 82 kanadských bodů a o rok později jich přidal ve stejném počtu her ještě o pět víc. 10 nejlepších mladých hokejistů, o něž se v roce 2013 strhl v draftu NHL největší boj Talentovaného útočníka si vybralo v draftu jako 13. v pořadí Buffalo, ale klub ho hned poslal na farmu do Rochesteru, kde strávil dvě sezony. Další rok odehrál v Portlandu, ale ani jednou se nedočkal pozvánky do prvního týmu. V NHL neodehrál jedinou minutu a v roce 2009 se vrátil do Evropy, kde se upsal ruskému Čerepovci. Od té doby už vystřídal osm dalších klubů a momentálně je hráčem Popradu. Foto: Profimedia.cz

9. Kyle Beach (Kanada) – 11. volba v roce 2008 (Chicago Blackhawks) Kanadské levé křídlo se stalo v roce 2008 hráčem Chicaga, které si jej vybralo jako 11. hráče v prvním kole draftu. Od té doby však Kyle Beach stále čeká na první minutu v NHL a nyní je už téměř jisté, že se asi nikdy nedočká. Poměrně blízko tomu možná byl, když ho v roce 2013 klub vytrejdoval do New York Rangers, ale ani tam nedostal šanci. 10 nejlepších mladých hokejistů, o něž se v roce 2015 strhl v draftu NHL největší boj Beach pak v 25 letech opustil Ameriku, kde hrál ve farmářských týmech a zamířil do Evropy. Nejdříve odehrál sedm utkání v dresu HV71 ve švédské lize a pak hájil dva roky barvy Salzburgu v lize EBEL, kde se stal v sezoně 2014/15 nejlepším střelcem v play-off a přivedl mužstvo k mistrovskému titulu. Během ročníku 2015/16 přestoupil do klubu Graz 99ers, nyní obléká dres celku Black Dragons Erfurt ve třetí německé lize. Foto: Profimedia.cz

8. Scott Glennie (Kanada) – 8. volba v roce 2009 (Dallas Stars) V juniorských soutěžích sbíral moře kanadských bodů a hokejoví experti předpovídali kanadskému útočníkovi Scottu Glenniemu zářivou budoucnost, ale vypadá to, že se spletli. Zdobila ho především rychlost a perfektní střela a mluvilo se o něm jako o budoucím Brettu Hullovi. Bohužel pro něho i pro Dallas, který si ho vybral jako osmého hráče draftu v roce 2009, se cosi zadrhlo. Jeho kariéra po přestupu mezi dospělé začala stagnovat. V NHL odehrál pouze jedno utkání a momentálně je už ve sportovním důchodu. Foto: Profimedia.cz

7. Nikita Filatov (Rusko) – 6. volba v roce 2006 (Columbus Blue Jackets) Ne každý ruský talent dozraje v platného hráče pro NHL. Případ Nikity Filatova může sloužit jako varování pro všechny skauty, kteří doporučují klubům, jaké hráče v draftu vybírat. Filatovovi prorokovali odborníci zářivou budoucnost. Mezi jeho největší atributy patřila rychlost, mimořádně šikovné ruce a schopnost střílet góly. Ruský mladík očekával, že bude okamžitě jedním z klíčových hráčů týmu, v Columbusu však měli jinou představu a nejdříve chtěli, aby se na zámořský hokej aklimatizoval ve farmářském týmu. Po třech letech v zámoří, během kterých Filatov odehrál za Columbus jen 44 zápasů a posbíral 14 bodů (6+8), vyústil střet názorů v trejd, a ruského forvarda poslali z Columbusu do Ottawy. V celku Senators se dostal na led jen v devíti duelech, do statistik si nezapsal ani bod a tak se v sezoně 2011/12 vrátil do vlasti. Foto: Profimedia.cz

6. Riku Helenius (Finsko) – 15. volba v roce 2006 (Tampa Bay Lightning) Vybrat v draftu brankáře, který se jednou stane oporou týmu, je nesmírně složité a ani ten nejzkušenější skaut nedokáže odhadnout, jak si jeho favorit v příštích letech povede. To je jeden z důvodů, proč se gólmani objevují v prvním kole draftu jen výjimečně. Od roku 2006 po nich sáhlo jako po své první volbě jen devět klubů. ŽEBŘÍČEK: 13 českých gólmanů v NHL. Na Haška nikdo nemá Jedním tuctu mladých brankářů vybraných v prvním kole v uplynulých letech se stal v roce 2006 Fin Riku Helenius, jehož si jako 15. v pořadí stáhla Tampa Bay. Od té doby však dostal šanci chytat v NHL jen v jediném střetnutí. V utkání s Philadelphií na něho šly dvě rány a obě chytil, další příležitost už ale nedostal. V sezoně 2013/14 ještě působil v zámoří ve farmářském celku Syracuse Crunch, ale od ročníku 2013/14 chytal tři roky v Kontinentální hokejové lize v dresu Jokeritu Helsinky. V aktuálním ročníku hájí barvy Drážďan ve druhé německé lize. Foto: Profimedia.cz

5. Zach Hamill (Kanada) – 8. volba v roce 2008 (Boston Bruins) Kanaďan Zach Hamill měl být ofenzivním klenotem a jednou z budoucích hvězd NHL. Tak se o talentovaném hráči hovořilo v roce 2008, kdy po něm sáhl jako po osmém hráči v prvním kole draftu Boston Bruins. Tehdy měl za sebou tři hodně povedené sezony v juniorské soutěži WHL a experti se rozplývali nad jeho kreativními schopnostmi. Jenže velká očekávání nikdy nenaplnil. 20 fotbalistů, jimž experti věštili zářivou budoucnost. U většiny se tvrdě spletli Boston mladého útočníka nechal hrát na farmě celku Providence Bruins a poprvé mu umožnil nakouknout do NHL v sezoně 2009/10, kdy odehrál jeden zápas, v němž dokonce zaznamenal asistenci. Během následujících tří ročníků si připsal do statistik už jen dalších 19 utkání a tři nahrávky. Následovala série trejdů. Nejdříve ho Boston vyměnil do Washingtonu, odkud putoval na Floridu a nakonec se stal hráčem Vancouveru. Nedostal však ani jedinou šanci v NHL a čas na ledě trávil během ročníku 2013/14 částečně v nižší soutěži AHL a v evropské KHL, kde hájil barvy klubu Barys Astana. Na starém kontinentě už zůstal a působil ve finské, švýcarské, německé a švédské lize. V sezoně 2017/18 si dokonce zahrál v dresu Dukly Jihlava, které (neúspěšně) pomáhal v baráži o extraligu. Momentálně je hráčem Angers působí ve francouzské soutěži. Foto: Profimedia.cz

4. Alexandre Picard (Kanada) – 8. volba v roce 2004 (Columbus Blue Jackets) Jako mnoho jiných mladých hráčů i Alexandre Picard zářil v juniorské soutěži, ale po přechodu mezi dospělé, se jeho rozvoj úplně zastavil. Už v sezoně 2005/06 dostal šanci odehrát 17 zápasů v NHL, ale nezaznamenal v nich ani jediný bod. Než byl v roce 2010 vyměněn do Phoenixu, měl na kontě 67 utkání, ve kterých nedokázal ani jednou skórovat a připsal si pouhé dvě asistence. V roce 2012 dal zámořskému hokeji vale a stal se posilou švýcarského celku Servette Ženeva, kde působil tři sezony. Přes Davos se dostal do Hradce Králové, kde v ročníku 2016/17 odehrál 25 utkání v základní části a 11 duelů v play-off. Momentálně je bez angažmá. Foto: Profimedia.cz

3. A.J. Thelen (USA) – 12. volba v roce 2004 (Minnesota Wild) Američan A.J. Thelen byl považován za velký defenzivní talent, ale kariéru si zpackal průšvihy. Pro „porušení pravidel“ byl vyloučen z týmu Michigan State Univerzity, kde po draftu v roce 2004, v němž si ho vybrala Minnesota Wild, působil. V následujících sedmi letech vystřídal sedm různých mužstev, ale Minnesota mu nikdy nenabídla smlouvu. Odehrál jen jediné utkání za farmářský celek Houston Aeros. V roce 2011 skončil s hokejem kvůli poranění hlavy a zad.

2. Griffin Reinhart (Kanada) - 4. volba v roce 2012 (New York islanders) Obránce Griffina Reinharta si vybrali newyorští Ostrované v draftu roku 2012 jako čtvrtého hráče v pořadí. Nikdy mu však nedali moc příležitostí ukázat svoje schopnosti v NHL, kde v jejich dresu nastoupil jen do osmi zápasů. Moc se to nezměnilo ani poté, co byl vytrejdován do Edmontonu. Mezi jeho přednosti patřila urostlá, 192 centimetrů vysoká postava, ale navíc je byl podle mínění skautů inteligentní moderní bek, který kromě bránění zvládne podržet puk, skvěle rozehrát i vystřelit. Jenže v NHL odehrál pouhých 37 utkání a zaznamenal jen dva body za asistence. Momentálně je mu 26 let a je bez angažmá... Foto: Profimedia.cz