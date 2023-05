Tohle mužstvo není pro zelenáče. 5 nejmladších hráčů, kteří letos nastoupili za Plzeň

Adam Kronus – 20 let

Plzeň má do útoku kromě Durosinmniho ještě Tomáše Chorého, Jana Klimenta a Matěje Vydru. V podzimním duelu se Zlínem dostal šanci i dvacetiletý forvard Adam Kronus, ten byl ale na hřišti jen pět minut a od té doby se do akce nedostal. V zimě odešel na hostování do Táborska.

Foto: Profimedia.cz