Tohle jsou přítelkyně a ženy (ex)pilotů Formule 1. Kdo má doma největší kočku?

Dánský pilot Kevin Magnussem vtrhl do Formule 1 v roce 2014 v barvách McLarenu. Následně se přes angažmá v Renaultu dostal v roce 2017 do svého posledního působiště ve stáji Haas, v níž ve Formuli 1 v roce 2020 skončil. Na kontě měl 120 Velkých cen a jednou stál na stupních vítězů. Své soukromí si velmi střeží. Manželku Louisu si vzal za ženu během soukromého obřadu v srpnu roku 2019 a letos se jim narodil první potomek.

Kelly Piquet (Max Verstappen)

Nizozemský mladík Max Verstappen je důkazem toho, že jablko nepadá daleko od stromu. Jeho otec Jos zvládl mezi lety 1994 až 2003 ve Formuli 1 odjet 106 závodů a dvakrát se dostal na stupně vítězů. Asi ale nečekal, že se syn Max vydá v jeho stopách tak brzy.

V polovině března roku 2015 odstartoval do úvodní Velké ceny sezony v Austrálii jako nejmladší jezdec v historii Formule 1. V kokpitu vozu Toro Rosso seděl Verstappen junior v době, kdy mu bylo 17 let a 166 dní. Překonal tak téměř o dva roky do té doby nejmladšího pilota F1 Jamieho Alguersuariho, jenž debutoval ve věku 19 let a 125 dní.

Od té doby zvládl Max odjet 141 závodů, v nichž nasbíral přes 1500 bodů. Na začátku roku 2016 ještě odjel pět závodů ve voze Torro Rosso, pak ale podepsal smlouvu v týmu Red Bull Racing a hned první Velkou cenu v novém voze vyhrál, čímž se stal ve věku 18 let a 228 dní nejmladším vítězem v dějinách F1. Letošní sezonu korunoval svým prvním titulem mistra světa.

Dozvědět se něco o jeho soukromém životě není snadné, protože si jej bedlivě střeží před dotěrnými novináři. Známo však je, že má vztah s brazilskou modelkou Kelly Piquet, která je dcerou trojnásobného mistra světa Nelsona Piqueta a v minulosti žila s jiným jezdcem Formule 1 - Rusem Daniilem Kvjatem, s nímž má dokonce dítě.

Foto: Profimedia.cz