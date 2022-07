Tohle je budoucnost Sparty. 7 hráčů z Letné, kteří patří do reprezentační jednadvacítky

Jedním z ukazatelů, který říká, jak pracuje klub s mládeží, je počet hráčů v mládežnických reprezentacích. V tomto ohledu na tom byla – a stále je – pražská Sparta velmi dobře. Momentálně najdeme v českém národním týmu do 21 let sedm hráčů z Letné. Víc zástupců v reprezentaci této věkové kategorie žádný oddíl nemá. O které mladíky se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.

Patrik Vydra (19 let) Na jaře debutoval v nejvyšší soutěži dospělých obránce Patrik Vydra. Bylo mu v tu chvíli 18 let a do konce ročníku zvládl naskočit do tří utkání, z toho jednou v základní sestavě. Talentovaný stoper je velkým příslibem Sparty i české reprezentace. Ještě loni v prosinci portál TransferMarkt vyčíslil jeho cenu na 50 tisíc eur, nyní je čtyřnásobně vyšší a může i nadále rychle růst. Foto: Profimedia.cz

Martin Suchomel (19 let) Devatenáctiletý Martin Suchomel se dočkal debutu v nejvyšší soutěži dospělých v jarní části minulého ročníku. Naskočil do tři střetnutí, z toho dvakrát v základní sestavě. Ještě dříve se ale objevil v pohárovém utkání proti Slavii a rozhodně nebyl na hřišti jen do počtu. Odchovanec letenského klubu hraje na postu levého beka, kde má poměrně kvalitní konkurenci. Poslední aktualizaci jeho ceny provedl portál TransferMarkt v červnu, kdy ji oproti hodnotě z prosince 2021 posunul na více než dvojnásobek. Cena talentovaného beka, který je momentálně na marodce se zraněním ramena, činí 350 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

Adam Karabec (19 let) Záložník Adam Karabec oslavil před pár dny teprve devatenácté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dvě branky a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první loni v červenci do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. Talenty v akci. 5 nejmladších střelců v minulém ročníku Fortuna ligy Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2025, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí dva a půl milionu eur. Už teď je v hledáčku mnoha bohatých evropských velkoklubů. Foto: Profimedia.cz

Kryštof Daněk (19 let) Záložník Kryštof Daněk se na prvoligovém pažitu objevil už v ročníku 2019/20, když mu bylo teprve sedmnáct let. V dresu Sigmy Olomouc odehrál tři utkání a zaznamenal jednu asistenci. Od další sezony už dostával o hodně větší prostor. V té minulé naskočil do 29 ligových zápasů a vstřelil dvě branky. Cena talentovaného mladíka stále roste. Od prosince 2020 vyskočila podle portálu TransferMarkt na více než čtyřnásobek a momentálně činí skoro milion eur, což z něho dělá jednoho z nejdražších teenagerů v tuzemské soutěži. Na začátku července změnil dres a z Hané zamířil na Letnou, kde si od talentovaného středopolaře hodně slibují. Foto: Profimedia.cz

Martin Vitík (19 let) Martin Vitík debutoval ve Spartě předloni na podzim ještě coby sedmnáctiletý dorostenec. Nezůstalo však jen u epizodního vystoupení, naopak, Vitík se zabydlel v základní sestavě letenského týmu. Nyní devatenáctiletý zadák předváděl slušné výkony a ukazoval, že se v něm ukrývá velký fotbalový potenciál. Pokud by jeho výkonnostní růst pokračoval stejným tempem, mohla by na něm Sparta jednou pořádně vydělat. Momentálně má podle portálu TransferMarkt hodnotu 2,2 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Filip Souček (21 let) Sedmatřicet zápasů, jeden gól a tři asistence – to je prozatímní ligová bilance jednadvacetiletého záložníka Filipa Součka v dresu Sparty. Opavský odchovanec přišel na Letnou ze slezského klubu v roce 2020 a v minulém ročníku zvládl odehrát 19 utkání v nejvyšší soutěži. Do kádru A týmu ho zapracoval trenér Kotal a kouč Pavel Vrba mu v minulém ročníku hodně věřil. Za poslední dva roky vyskočila jeho tržní hodnota trojnásobně nahoru a mohla by stoupat dál. Foto: Profimedia.cz